Qué es mejor para dormir en verano: sábanas de microfibra o de algodón.

La elevadas temperaturas de los últimos días ha llevado a que diversos expertos realicen una serie de recomendaciones para no sufrir tanto una sensación térmica que ha superado los 40 grados. En este sentido, uno de los problemas que tienen las personas es a la noche ya que las sábanas puede hacer que el descanso no sea el adecuado porque sufrimos el calor. Es por eso que conoceremos qué es mejor: las de microfibra o de algodón.

Aunque parezca insignificante, la elección de una buena sábana es tan importante como mantenerse hidratado y comer liviano, entre otras maneras de mantenernos saludables.

Qué es mejor para tu cama en verano: tener sábanas de algodón o de microfibra

Las mejores sábanas para el calor son aquellas que fueron fabricadas con algodón y fibras naturales porque permiten una mayor transpiración porque esparcen la humedad. Para aquellos que buscan frescura y suavidad, se recomienda las de algodón egipcio, lino o satén.

Existen sábanas de 210 hilos que son suaves, resistentes y de larga duración. Además, por su composición de 100% algodón, absorben la humedad y permiten que se evapore por el aire permitiendo que sean confortables en climas cálidos e ideales para personas calurosas y que transpiran mucho.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que para una mejor descanso es recomendable bajar la persiana de la ventana de tu habitación o taparlas para que no entre el sol durante todo el día. Este detalles muchos no lo tienen en cuenta y puede darse que, si el sol atraviesa la ventana en el transcurso del día, se filtra en las sábanas y no se sentirán tan frescas a la hora de dormir.