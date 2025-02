Keanu Reeves alcanzó los 60 años y reveló su rutina para mantener su estado físico privilegiado: cómo es

Su entrenamiento, según Man of many, incluye una mezcla de artes marciales y ejercicios de acondicionamiento , y su dieta es pura proteína y equilibrio , suficiente para conseguir un físico y unos movimientos de infarto.

Cuando se preparaba para el papel de Neo, Reeves no tenía un plan de dieta exagerado. Se limitó a seguir unas sencillas reglas básicas, y darse un capricho siempre que se ajuste a sus macros un día a la semana.

El plan alimenticio de esta estrella del cine incluye alimentos básicos como pollo, ternera, cordero, pescado, tofu, avena, pasta, arroz integral, frutas y verduras. A través de un régimen dietético curado, equilibra su ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas. Toma varias comidas pequeñas y medianas al día para frenar el hambre y eliminar los antojos de alimentos procesados. A continuación, te contamos más detalles.

Cómo hace Keanu Reeves para mantener su físico con 60 años

Según Men's Journal, la dieta de Reeves era baja en sodio y grasa y se permitía un filete la noche antes de una gran secuencia de lucha. Aunque Neo no es un personaje fuerte, como la mayoría de los protagonistas de películas de acción, es obligatorio que Reeves mantuviera un estado físico óptimo con una alimentación que consistiera en una cantidad decente de carbohidratos, proteínas y fibra para maximizar la nutrición y la recuperación después de un entrenamiento y un rodaje; así como una cantidad baja de grasa para mantenerse en forma.

Su plan alimenticio consistía en lo siguiente:

Comida 1

1 bol de cereales mixtos

1 tostada de pan integral con 1/3 de aguacate

1 plátano

Comida 2

Tortitas de arroz

Mantequilla de cacahuete

Comida 3

200 g de atún o pollo

Ensalada griega o 1 taza de verduras al vapor

Comida 4

Ensalada de fruta pequeña

Comida 5

225 g de filete u otra carne magra

200 g de arroz integral

Pimientos asados

En Matrix, su personaje de Neo, no estaba pensado para ser musculoso, lo que significa que el entrenamiento no fue el más intenso. Sin embargo, eso no significa que Reeves no sudara y se esforzara lo suficiente. Según Kung Fu Magazine, Reeves y sus compañeros de reparto se sometieron a meses de entrenamiento en artes marciales mixtas para asegurarse de que tenían las habilidades de combate necesarias para clavar la compleja coreografía requerida para rodar las escenas de lucha de la película.

Y puesto que sus papeles en Matrix y John Wick son paralelos en la acción, el actor declaró que su entrenamiento para John Wick le exigió ir a la colchoneta durante horas al día, todos los días durante 5-6 meses. En una entrevista con Muscle and Fitness, Patrick Murphy, el entrenador de Reeves durante 25 años, contaba que el cuerpo de Keanu fue sometido a una dura prueba. Esto significaba centrarse en una rutina de alto volumen y bajo impacto con un descanso limitado. En otras palabras, se evitaron las lesiones centrándose en realizar un elevado número de repeticiones en lugar de levantar grandes pesos.

Según Muscle and Fitness, el régimen de entrenamiento de Reeves es la sinergia entre las MMA y el acondicionamiento. Se concentra en cada una de las partes de su cuerpo con muchos ejercicios diferentes para garantizar la estabilidad para sus acrobacias, y las escenas se ejecutaron de forma excepcional. Las sesiones de entrenamiento del icono tenían como objetivo mejorar la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad para las secuencias de acción de la franquicia, en las que abundan los lanzamientos, los bloqueos de brazos y los golpes.