Interesante propuesta laboral: ofrecen sueldo en dólares por un trabajo remoto

Para aquellas personas que no le tienen miedo al teléfono, que disfrutan convencer a alguien con buenos argumentos y que prefieren trabajar desde casa con una taza de café cerca, la empresa Valatam está buscando un perfil muy puntual y ofrece sueldo en dólares. La oferta de trabajo remoto anuncia una vacante para alguien que combine inglés nivel casi nativo, una mentalidad comercial y muchas ganas de crecer.

Valatam es una empresa que arma equipos remotos en Latinoamérica para empresas estadounidenses. La cultura de trabajo se apoya en cinco pilares: acción, cuidado, excelencia, responsabilidad y energía.

Trabajo Remoto Una empresa estadounidense lanzo una convocatoria en busca de empleados dispuestos a trabajar desde casa, ofreciendo un atractivo salario mensual en dólares. Freepik

De qué se trata la propuesta laboral

El puesto es para trabajar como BDR (Business Development Representative), o sea, alguien que prospecte y contacte clientes potenciales para agendar reuniones con el equipo de ventas. Esto incluye tareas como cargar leads en una plataforma (Apollo.io), hacer llamadas diarias, enviar mensajes personalizados por email y LinkedIn, hacer seguimiento y mantener todo ordenado en el CRM (Hubspot).

También hay espacio para la creatividad: se espera que quien ocupe este rol experimente con canales como Twitter o Quora para generar visibilidad, y que participe en capacitaciones y reuniones con entusiasmo. Es un rol 100 % remoto, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas (horario del este de EE. UU.).

Lo interesante es que si se cumplen las 5 citas semanales, no importa cómo ni cuándo trabajes. Hasta llegar a ese KPI, hay tareas diarias mínimas que hay que cumplir.

Requisitos para aplicar al trabajo remoto

Para aplicar, es necesario cumplir con varios requisitos técnicos y de experiencia:

Inglés avanzado (C1/C2) con acento neutro.

Experiencia previa como BDR y en llamadas en frío (al menos un año).

Conocimiento de herramientas como Hubspot, Apollo.io o similares.

Excelente comunicación, independencia y capacidad de resolver problemas.

Genuino interés por la venta y el contacto con potenciales clientes.

Oficina en casa con buena conexión (mínimo 10 MB de bajada / 2 MB de subida).

Equipamiento: computadora con 8 GB de RAM, procesador de 1.6GHz, 50 GB libres, headset y celular.

Alternativas para trabajar en caso de cortes de luz o internet (otro lugar y/o conexión secundaria como hotspot).

dólar blue billetes divisas dólares Freepik

Cómo aplicar y ganar en dólares

El proceso de postulación no es convencional. Primero, hay que completar un formulario en inglés (fundamental: no se aceptan CVs en español). Pero ahí no termina todo. Una vez enviado, la empresa te propone un reto: simular una secuencia de contacto comercial con su propio fundador, Dan Baker, como si fuera un lead más.

La idea es que demuestres tu creatividad y tu habilidad para contactar a alguien por múltiples canales y convencerlo de que necesita los servicios de Valatam. Una forma concreta de demostrar que sabés hacer lo que el rol exige.

La base es de u$s500 mensuales más u$s50 por cada cita comercial calificada. Si llegás al objetivo de cinco por semana, podés alcanzar un ingreso de u$s1.500 mensuales.