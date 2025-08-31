31 de agosto de 2025 Inicio
Travel Sale 2025: los vuelos que más bajaron de precio en Argentina e internacionales

Se registraron importantes rebajas en los pasajes aéreos, por lo que los usuarios deben aprovechar antes de que se terminen.

Por
Qué vuelos tienen mayor descuento en el Travel Sale 2025.

Desde el lunes 25 hasta el 31 de agosto estará disponible el Travel Sale 2025, evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) para ofrecer ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano.

Septiembre trae nuevos aumentos.
Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

travel sale 2

En este sentido, un relevamiento realizado por la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, comparó los precios de pasajes aéreos de ida y vuelta a comienzos de agosto y durante el primer día del evento. Los resultados mostraron importantes rebajas en las tarifas de los vuelos.

Los vuelos que más bajaron de precio en Argentina por el Travel Sale 2025

Estos son los vuelos locales que presentaron un mayor descuento:

  • Buenos Aires–Córdoba (BUE-COR): -50%
  • Buenos Aires–Mendoza (BUE-MDZ): -42%
  • Córdoba–Buenos Aires (COR-BUE): -42%
  • Buenos Aires–Bariloche (BUE-BRC): -27%
  • Buenos Aires–Iguazú (BUE-IGR): -26%

Los vuelos internacionales que más bajaron de precio por el Travel Sale 2025

En cuanto a los vuelos internacionales, estos son los tramos con mayor rebaja:

  • Buenos Aires–Florianópolis (BUE-FLN): -25%
  • Buenos Aires–Los Ángeles (BUE-LAX): -15%
  • Buenos Aires–Río de Janeiro (BUE-RIO): -12%
  • Buenos Aires–Miami (BUE-MIA): -10%
  • Buenos Aires–Cancún (BUE-CUN): -9%
  • Buenos Aires–Punta Cana (BUE-PUJ): -5%
  • Buenos Aires–Madrid (BUE-MAD): -2%
  • Buenos Aires–Nueva York (BUE-NYC): -2%

