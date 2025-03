Martín Guzmán alertó sobre el acuerdo con el FMI: "La Argentina ya se ha quemado muchas veces con endeudamientos"

"Lo que hace el Gobierno con el DNU es eludir al Congreso, el propio ministro de Economía confesó que sacan un DNU porque no tienen suficiente apoyo político, no tienen los votos Es mentira que haya “urgencia” desde el punto de vista de los procedimientos del Congreso. En 2022 el Congreso tardó menos que el directorio del FMI para aprobar el acuerdo. No hay apoyo político y deciden eludir porque tienen miedo que los representantes del pueblo les digan que no", señaló.