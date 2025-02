Luis Caputo, sobre un nuevo desembolso del FMI: "Estará para el primer cuatrimestre"

El ministro de Economía anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y avisó que "implica nueva plata y no nueva deuda". "Con eso, el Tesoro le va a recomprar deuda al Banco Central, se reemplaza como acreedor al sector público por el Fondo", adelantó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de la cartera económica explicó los detalles de un nuevo acuerdo con el organismo internacional aunque no precisó el monto a desembolsar: " El acuerdo implica nueva plata y no nueva deuda. Es decir, entra plata al Tesoro, que le va a recomprar deuda al Banco Central, entonces se capitaliza el BCRA: la deuda bruta queda igual, lo que cambia es el acreedor, se reemplaza deuda intra sector público por deuda con el FMI" , explicó.

@LuisCaputoAR pic.twitter.com/h4fo7cDV1f — Florr (@ministrocaputo) February 11, 2025

El ministro se expresó en el mismo sentido que el presidente Javier Milei, quien había asegurado que al acuerdo "sólo le falta el moño" y que implicará fondos frescos. "La relación con el Fondo es buenísima, no hay nada más que elogios. Ya tenemos definida la hoja de ruta a donde vamos a ir y, como dice el Presidente, le falta el moño nada más”, precisó Caputo.

El funcionario también afirmó que para el gobierno nacional "el dólar no está atrasado", y se expresó sobre las críticas con respecto al tipo de cambio: "No es mucha la gente que dice eso. En el plano local, muchos economistas, diría la mayoría, por lo menos de los que yo más respeto, también piensan que no está atrasado. Ricardo Arriazu, Pablo Guidotti, Fausto Spotorno, Germán Fermo, Javier González Fraga, te nombro miles. Nadie piensa eso”.

Además, destacó que en el mundo "elogian" lo hecho en la Argentina: "Nosotros viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y halagos. Vienen premios Nóbel a la Argentina, como Thomas Sargent o Arthur Laffer,y todos los comentarios son siempre de elogio".

E insistió con el tema: “Es entendible, el periodismo tiene que generar el tema. Un dato que no tiene que pasar desapercibido a la gente es que los que cuestionan son los mismos economistas que desde hace un año no pegan una. Fuera del interés político, hay gente que realmente cree eso, pero es la que no pega una”, dijo Caputo.

Luis Caputo, ante la caída de acciones y bonos argentinos: "Hay un poco de toma de ganancias, es entendible"

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el mal clima de los mercados con Argentina, tras la corrección de ADRs y deuda soberana que lleva días y volvió a colocar el Riesgo País arriba de los 700 puntos básicos. "Hay un poco de toma de ganancias, es entendible", aseguró.

El titular de la cartera económica explicó: “Lo que pasó en el mercado es que se anticipó al pago de los cupones de enero, muchos pensaron que esa plata se iba a reinvertir y que eso iba a generar una mayor suba".

Además, agregó: "En el último bimestre hubo una justamente una suba en los bonos y en las acciones fuertísima y ahora está viendo un poco de toma de ganancias muy entendible”.