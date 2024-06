La Cámara de la Construcción alerta que la recuperación es muy leve y no se puede hablar de una "V"

Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, aseguró que si bien en abril hubo un leve repunte del 1,7% "estamos en un piso muy bajo de actividad" por lo que "no hay una recuperación que se sienta importante ".

Desde la Cámara de la Construcción alertaron que la recuperación es muy leve y no se puede hablar de una "V".Tras el encuentro anual que realiza el sector, Gustavo Weiss , presidente de CAMARCO, aseguró que si bien en abril hubo un leve repunte del 1,7% " estamos en un piso muy bajo de actividad" por lo que "no hay una recuperación que se sienta importante ".

En esta línea señaló que "cuando la economía crece nosotros crecemos tres o cuatro veces más que el promedio de la economía, ahora cuando la economía cae, que es lo que está pasando en este momento nosotros caemos también, tres o cuatro veces más".

La caída interanual marzo, versus marzo, fue del 37% según datos propios del INDEC, en "abril respecto a marzo, dio un leve repunte del 1,7% ojalá sea el principio de una recuperación, el 1,7% es muy poco, estamos en un piso muy bajo de actividad".

En cuanto a la situación de las empresas, Weiss remarcó que "no se puede vivir facturando cero o casi cero" por lo que las empresas constructoras que fundamentalmente trabajan para el Estado Nacional, "no están trabajando ni facturando nada" y hoy en día muchas de ellas que están endeudadas con bancos con proveedores, etc.

La Cámara Argentina de la Construcción definió como "gravísima" la situación del sector y pidió finalizar las obras en curso

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss advirtió que el sector atraviesa "una gravísima situación" como consecuencia de la paralización de la obra pública por decisión del gobierno de Javier Milei aunque mostró expectativas con la eventual sanción de la Ley Bases.

Durante la apertura de la tradicional Convención Anual de la institución, que se desarrolla en el predio de La Rural, Weiss describió la realidad del sector de la construcción: "El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas".

En esa línea, alertó que existe "una caída de 100.000 puestos de trabajo directos" y que "cada puesto directo genera uno indirecto, por lo que hay en riesgo un número importante de puestos de trabajos".

"Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio", especificó sobre la grave situación que afecta a la construcción.