Funes de Rioja explicó la ausencia de Javier Milei, pero dejó una advertencia al Gobierno

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), insistió en el planteo de la entidad de "igualdad de condiciones" a la hora de abrir la economía a productos extranjeros. "No estamos pidiendo ningún dislate" , aseguró, y se refirió a la ausencia de las figuras fuertes del Gobierno en la Conferencia Industrial realizada este martes: "No nos quedamos contentos".

Más allá de eso, expresó que "hay que bajarle el tono a esto, se habló de que vaciaban el acto, y no". "El ministro Luis Caputo nos dijo que tenía un compromiso y agendamos una reunión para la semana próxima, y el ministro Federico Sturzenegger se puso en contacto conmigo y quedamos en que los próximos días se va a hacer presente en la UIA", subrayó.

Conferencia Industrial 26 noviembre 2024

En cuanto al diálogo con el Gobierno, Funes de Rioja explicó que "nos encontramos con una buena sorpresa que es el proyecto de ley que estábamos pidiendo desde que discutíamos la Ley Bases y el capítulo RIGI".

"Habíamos planteado dos cuestiones: el tema de la cadena de desarrollo de proveedores para que sean locales, algo muy importante para la pyme argentina; y una Ley Pyme. Hay un proyecto donde están contenidos muchos de estos aspectos. No lo hemos analizado, pero no cabe duda de que están muchos de los temas que hemos conversado con ellos y con otros partidos como el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica. Esto va a ser discutido en el Congreso y para nosotros es central en la estrategia de reactivación de la Argentina", profundizó.

Las reformas que piden los industriales antes de la apertura económica

"Hay que hacer una profunda reestructuración económica a partir del principio de estabilización macroeconómica, sin déficit fiscal ni gasto desmesurado, y esto conlleva una serie de consecuencias que capítulo por capítulo sugirieron propuestas para el futuro ya no de la macro sino de la micro", remarcó el presidente de la UIA.

Respecto a los elementos a modificar, el industrial enumeró: "Primero que nada, el tema fiscal. Hay más de 150 impuestos municipales, provinciales, nacionales, superposiciones, tasas de los municipios que no son por servicios. Esto hay que ordenarlo. En comparación con países del Mercosur, de la OCDE y el G20, estamos arriba del 50% de presión fiscal. Con eso no competís con ninguno de esos países que tienen impuestos mucho más bajos".

"Segundo, el tema infraestructura y conectividad, que son esenciales en cualquier país de medio a alto desarrollo. Cuando vos tenés más del 90% en camiones, con todos los problemas de costos, significa entre duplicar y triplicar el costo promedio respecto a países vecinos. Tercer problema: los puertos. En Chile, en una reunión empresarial vimos que los costos del puerto de Valparaíso son entre el 43% y 150% más bajo que el puerto de Buenos Aires. Se hicieron cosas en la Ley Bases pero todavía falta. Tenemos un sistema lleno de cosas que hay que simplificar, desregular o revisar. El mundo de 1970 no tiene nada que ver respecto al de 2024", agregó.

"Necesitamos crear más empleo. También está el costo de financiamiento: teníamos una tasa de 6% cuando arrancó este gobierno. En Brasil o Chile las tasas son cinco o diez veces mayor. El ministro dijo que no quieren abrir la economía sin equilibrar la cancha. Si no, ¿cómo competís? No queremos privilegios, pero no queremos distorsiones. Hay un contexto internacional donde están cambiando las reglas de juego, con la defensa de la producción nacional, que no tiene que ver con el proteccionismo", planteó.

Funes de Rioja enfatizó que "no estamos pidiendo ningún dislate". "El esfuerzo del ajuste fue fuerte para todos, pero que ahora sea una plataforma de lanzamiento que nos permita competir para exportar. El año pasado estábamos ahogados por la falta de importaciones de insumos. Decían que queríamos una economía cerrada pero, ¿cómo? Si los insumos importados son necesarios. Teníamos caídas de producción por ese motivo. Ahora lo que decimos es que, para exportar, nivélennos la cancha", concluyó.