13 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno promulgó la ley de Zonas Frías: quiénes perderán el subsidio y cómo quedarán las tarifas

La Patagonia, Malargüe y la Puna conservarán el beneficio, mientras que otros hogares deberán cumplir ciertos requisitos socioeconómicos para recibir una bonificación.

Por
La Ley 27.828 restringe el acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. 

La Ley 27.828 restringe el acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. 

El Gobierno nacional promulgó la nueva ley de Zonas Frías, que modifica el alcance de los subsidios al gas y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas. La norma 27.828 fue publicada este martes en el Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Una ciudad gris: hace meses los nubarrones copan el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

¿Cuándo vuelve el sol?: el pronóstico de la semana corta

La reforma elimina el beneficio automático para gran parte de las localidades que habían sido incorporadas al régimen en 2021. En cambio, mantiene la cobertura para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, aunque el Poder Ejecutivo podrá definir las modalidades y el alcance de las bonificaciones.

Quiénes perderán el subsidio y cómo podrán mantenerlo

El cambio impactará negativamente en millones de usuarios que hasta ahora recibían descuentos por residir en zonas consideradas frías. Entre las localidades afectadas figuran Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Junín, Pergamino y San Nicolás, entre otras.

Los hogares de esas regiones dejarán de contar con la bonificación por su ubicación geográfica y podrán acceder a una asistencia adicional si cumplen los requisitos del Régimen de Subsidios Focalizados.

Para solicitarla, deberán estar inscriptos en ese sistema y residir en las subzonas bioambientales contempladas por la normativa. Además, tendrán que cumplir al menos una de estas condiciones: ingresos familiares netos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar de cuatro integrantes, contar con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, percibir una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas o tener una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar. En este último caso, la autoridad de aplicación evaluará la necesidad de asistencia económica.

Cómo quedarán las tarifas de gas

La modificación también cambia la base sobre la que se calcula el descuento. La bonificación se aplicará sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), en lugar de alcanzar el total de la factura.

De esta manera, los costos de transporte, distribución y los impuestos quedarán fuera del descuento, lo que puede incrementar el monto final de las boletas incluso para quienes conserven el beneficio.

La Secretaría de Energía deberá reglamentar los mecanismos de inscripción y acreditación de los requisitos para acceder a la asistencia. Hasta entonces, esos procedimientos deberán precisarse para determinar cómo se aplicará el nuevo esquema.

Régimen de zona fría

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué tomar ante la falta del tren Sarmiento.

Tren Sarmiento sin servicios: qué alternativas tomar durante el fin de semana largo

Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y bancos este 12 de octubre.

Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los bancos y el transporte público

 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

Paro de subtes: la línea A no prestará servicio desde las 19 horas

Experiencias de cohetería, charlas y proyecciones forman parte de los eventos por la Semana del Espacio.

Semana Mundial del Espacio: agenda gratis en Buenos Aires y La Plata

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre.

El dólar retrocede levemente tras la suba de la última semana y se mantiene estable

La inflación no bajó de 1,7% mensual en 2026.

El INDEC publica la inflación de septiembre: se estima cerca del 2%

Rating Cero

Prandi y Orega se separaron a 27 días de su boda.

Imperdonable: se supo el escandaloso motivo de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

Las desgarradoras despedidas de Breaking Bad a RJ Mitte: Bryan Cranston y Aaron Paul lo recordaron con dolor

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

Valentín Yankelevich denunció los maltratos de su padre.

Denuncia de Valentín Yankelevich: una periodista reveló que su hija fue clave para descubrir los maltratos

Lali Espósito y Cris Morena.

De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín

últimas noticias

ANMAT detectó que el agua lavandina no había sido registrada.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de lavandina

Hace 14 minutos
El Gobierno busca impedir la explotación petrolera en Malvinas.

El Gobierno pidió ante el Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera en Malvinas

Hace 18 minutos
Prandi y Orega se separaron a 27 días de su boda.

Imperdonable: se supo el escandaloso motivo de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Hace 44 minutos
Los alegatos continuarán hasta el jueves 22.

Juicio por la muerte de Maradona: continúan los alegatos de las querellas

Hace 52 minutos
Se suspenderán los turnos programados, las consultas de rutina y otras prestaciones habituales.

Comenzó el paro de médicos del PAMI por 96 horas: qué reclaman y cómo será la atención

Hace 54 minutos