Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación en una jornada de feriado sin operaciones, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes, en una semana que terminó con una caída acumulada de $5.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir a comienzos de semana y acumularon una mejora de más de u$s2.700 millones en las últimas tres ruedas. El stock aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones, en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares, aunque con menor fuerza que en las ruedas anteriores.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial acumuló una baja de $5 la semana pasada. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.