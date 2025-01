Advierten por una fuerte sequía en el campo que azota la zona agrícola central

Productores agropecuarios manifestaron su preocupación por la escasez de lluvias que lleva a daños en el maíz, soja y sorgo. "No se van a salvar los cultivos, se van a perder un montón", señalaron.

Productores agropecuarios advirtieron este viernes por una fuerte sequía en el campo que azota a la zona agrícola central del país. Aseguraron que "no hay plan B" y que la escasez de lluvias llevará a daños en los cultivos de maíz, soja y sorgo. "No se van a salvar los cultivos, se van a perder un montón" , manifestaron.

"Es un desastre, venimos de dos años anteriores muy malos, el productor está re complicado, desfinanciado. Si no llueve en una o dos semanas -y no hay pronóstico de grandes lluvias- no se van a salvar los cultivos, se van a perder un montón", advirtió en un primer momento Dante Garciandía, productor de Carlos Tejedor.

Por su parte Daniel Pasquale, productor de Chivilcoy donde las altas temperaturas también afecta la siembra y cosecha lamentó que "la sequía nos vuelva a jugar una mala pasada". "Todos los rindes potenciales de maíz y soja están en retroceso. Algunos maíces tardíos se veían bien hasta el lunes pasado, pero ahora ya van para atrás seguro, y el de segunda ya estaba muy mal", afirmó.

trigo cosecha El trigo, uno de los principales cultivos afectados por las sequías en el campo. Télam

Sobre este punto, Pasquale puso sus esperanzas en las lluvias pronosticadas para el fin de semana para que "abran una ventana para algún maíz tardío y cambie" ya que en esta época del año "no hay plan B".

"Las sojas sembradas tempranas aguantan, están bastante bien", coincidieron Eduardo Caruso, de Navarro, y María González Ibarra, agricultora de Fighiera, pero la de segunda, "ya está achicharrada y en mal estado".

González Ibarra indicó a NA que lamentablemente el sorgo no corrió la misma suerte ya que está "hipersufrido, como nunca, encima se da el precio muy bajo, estimo una perdida del 20% al 25% de rinde".