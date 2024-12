Vélez-Huracán: qué pasó con Gabriel Brazenas, el árbitro de la polémica definición del Clausura 2019

Dirigió el encuentro en el estadio José Amalfitani donde el local se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Moralez y se alzó con el título local. Ambos equipos llegaban con chances de ser campeones y la definición tuvo una jugada en la que decidió no cobrar una clara infracción previa al arquero Gastón Monzón.

Ambos equipos llegaban con chances de ser campeones y el gol llegó tras una jugada donde Brazenas decidió no cobrar infracción previa de Joaquín Larrivey al arquero Gastón Monzón. Tras ese encuentro el árbitro quedó en el centro de la polémica y nunca más volvió a dirigir aduciendo incapacidad por problemas físicos

Brazenas, que había debutado como árbitro en 1999, previó al tanto de Moralez había anulado incorrectamente un gol de Eduardo Domínguez del Globo por fuera de juego, no sancionó un segundo penal a favor del Fortín y obvió las expulsiones de Carlos Arano y Nicolás Otamendi.

Embed - GOL | Velez 1 Vs Huracan 0 | Clausura 2009 | Fecha 19 | MORALEZ

En ese entonces, Brazenas se desempeñaba como gerente coordinador de la Unidad de Administración de Beneficiarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires pero dejó el cargo y no se presentó más en su oficina tras el polémico partido.

Su vida, consigna NA, tuvo un giro de 180 grados aquel domingo 5 de julio de 2009: pasó de ser un árbitro internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y asesor de Daniel Scioli durante seis años en la Provincia de Buenos Aires, desde su cargo en la Secretaría de Deportes junto a Carlos "Chino" Tapia, a instalarse en el ostracismo y ganarse la vida dirigiendo Torneos Regionales no oficiales y haciendo changas como albañil.

Tiempo después. el exárbitro dio su versión de los hechos y revalidó lo que cobró: “Para mí, no fue falta de Larrivey a Monzón. En la cancha no es plancha. Porque anteriormente hubo una jugada similar que le hizo Arano a Cubero, que fue planchazo y expulsión y yo no la cobré. Por televisión es una cosa y en la cancha es otra”.