San Lorenzo le rescindirá el contrato de Andrés Peralta a dos meses de su llegada al club

El joven delantero de 20 años no fue convocado por el entrenador Miguel Ángel Russo para el partido del viernes 28 de marzo ante Lanús en el Estadio Pedro Bidegain y la decisión de su salida ya estaría tomada.

Miguel Russo en San Lorenzo

La última polémica ocurrió el martes, cuando Peralta no se presentó en la práctica formal pero previo a ello, horas antes se lo había visto recibiendo al plantel de Brasil en un hotel de Buenos Aires donde se sacó selfies con Vinìcius Jr, Raphinha y Marquhinho, que incluso compartió en su perfil de Instagram.

Gm2cQnGa0AAx3Ee.jpeg

Los problemas de indisciplina de Peralta en otros clubes

El jugador colombiano arrastra un duro historial de conflictos en los clubes donde estuvo: durante su estadía en Independiente Medellín jugó 13 partidos, (marcó 3 goles), pero se marchó en conflicto con el entrenador y pasó a Cúcuta (ocho encuentros y cinco conquistas).

“Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había advertido su ex técnico Alfredo Arias, cuando se conoció su pase a San Lorenzo.

Cuántos minutos jugó Peralta en San Lorenzo