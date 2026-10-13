13 de octubre de 2026 Inicio
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Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito como sede para el Mundial 2030

El conjunto rosarino mostró las remodelaciones que realizarán en el estadio, además recordó que allí albergó a la Copa del Mundo en 1978. Además, destacó las declaraciones de Diego Maradona, Daniele De Rossi, José Mourinho, Mario Kempes y César Luis Menotti.

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En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…

"En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…", fue la presentación que hizo Rosario Central en redes sociales.

Rosario Central se postuló como sede para el Mundial 2030, en medio de los avances con las remodelaciones del Gigante de Arroyito. “Estamos listos”, indicaron en las redes sociales con entusiasmo.

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La institución rosarina publicó un video donde no solo muestran los avances en las remodelaciones de su estadio, que comenzó con la incorporación de una tercera bandeja frente al río Paraná, sino que se anima a más y hablándole directamente a la AFA, Conmebol y FIFA postula formalmente al Gigante de Arroyito para albergar uno de los compromisos de la próxima competencia mundialista que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

“En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo”, publicaron haciendo referencia de la Copa del Mundo que se disputó en el país y Argentina logró su primera estrella. Además, bajo la premisa “Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente”, la breve filmación repasa momentos históricos no solo del fútbol sino también de la cultura nacional, destacando la presencia de figuras destacadas de la ciudad como Lionel Messi, Ángel Di María, César Luis Menotti, Nicki Nicole, Fito Páez.

Pero también destacaron las palabras de figuras del ámbito del deporte, no solo de los campeones del mundo como Mario Alberto Kempes y Diego Maradona sino también los elogios de Daniele De Rossi o José Mourinho. “No solo lo decimos nosotros, lo dice el mundo”, destacaron”, agregaron.

Cuáles son las modelaciones que está haciendo Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Según indicaron, las remodelaciones del estadio permitirán un total de 42.000 personas sentadas en las tribunas. También sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales e incluso para transporte fluvial por el Paraná, área VIP & Hospitality, acceso fluvial y área de amenidades.

“Es nuestra casa, estamos listos”, anunciaron desde Arroyito y desafiaron: “En 1978 el Gigante recibió la Copa del Mundo en el 2030 queremos volver a hacerlo”.

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