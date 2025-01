Preocupación por la salud del jugador Matías Abaldo: "No queremos que termine como el Morro García"

El uruguayo de 20 años no pasa su mejor momento personal y fue licenciado.

El club Gimnasia de La Plata decidió licenciar por tiempo indeterminado al jugador Matías Abaldo , delantero uruguayo de 20 años, quien atraviesa un momento personal difícil y abandonó la concentración. Su representante, Edgardo Lasalvia , había alertado por su salud mental y expresó: "Estoy preocupado, no quiero que pase lo mismo que con el Morro García” , en relación al suicidio del delantero de Godoy Cruz que conmocionó al fútbol argentino y uruguayo en 2021.

Uno de los grandes ausentes en la pretemporada del Lobo platense en Uruguay fue Abaldo , quien no apareció en la nómina del plantel que dirige su coterráneo Marcelo Méndez. La situación del juvenil se supo en las últimas horas, cuando su agente dio detalles de su delicada salud mental. “Está contenido por su mamá y por su familia. Esta tarde tenemos la consulta con el psiquiatra para ver cómo podemos ayudarlo realmente. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano" , expresó el agente.

Además, agregó: "Creo que la distancia, aunque haya sido corta, fue larga en cuanto a que no estábamos todo el día con él. Me queda en el debe no haber estado un poco más cerca”.

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar.



Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar… — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) January 16, 2025

Abaldo es una de las máximas promesas charrúas. El futbolista llegó a Gimnasia proveniente de Defensor Sporting y fue campeón del mundo Sub 20 en 2023 con la Celeste. Disputó 24 partidos oficiales con Gimnasia LP, anotó tres goles, y venía de recuperarse de una lesión.

“Hablo todo el tiempo con Matías, estamos preocupados, no queremos que le pase lo del Morro García, que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz”, continuó Lasalvia en diálogo con Radio Provincia.

Por último, el representante de Abaldo explicó: "Que la gente de Gimnasia se quede tranquila por la parte económica porque no va a perder. Le vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona". Y concluyó: "Vamos a rodear a Matías de los tres o cuatro amigos de verdad que tiene para ayudarlo. Cuando sos jugador de fútbol te rodean muchas personas que no te quieren bien... Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar".