Formó parte de la Selección de Bilardo, fue campeón dos veces en Boca y hoy trabaja en una mina de Chile

"Estoy trabajando en la minería Salvador, en la Región de Concepción, y disfrutando de las cosas buenas. En el 2012, un amigo me contó del proyecto de Codelco y me recomendó. Tengo muchos amigos acá, en la gerencia de la empresa y en la jefatura, y la gente me trata muy bien", contó a Infobae.

Después de retirarse, Ponce se instaló en el país trasandino, donde formó una pareja y tuvo dos hijas. El trabajo es pesado (son turnos de 14 horas por 14 días seguidos), pero logró adaptarse y lleva una buena vida. "No trabajo por necesidad en la minería, sino que es mi proyecto de vida, el cual incluye amigos, compañeros y equipo de trabajo. Son proyectos que duran entre dos y tres años, y luego surge otro y así vamos", explicó.

José "Bocha" Ponce, exfutbolista X @EdelpOficial

La vida y carrera de José "Bocha" Ponce

José Daniel Ponce, más conocido como "Bocha", nació el 25 de junio de 1962 en Godoy Cruz, Mendoza. Allí empezó a jugar al fútbol como mediocampista e hizo las inferiores en el Tomba, pero no llegó a debutar en Primera. A los 18 años pasó a Estudiantes de La Plata, donde ganó el Metropolitano 82 y el Nacional 83.

En esa época fue convocado a la Selección argentina por Carlos Bilardo, quien lo conocía de su etapa en el Pincha. Jugó la Copa América 1983, las Eliminatorias para México 1986 y la etapa previa al Mundial, aunque finalmente quedó afuera de la lista para la Copa del Mundo.

A fines de la década del '80 fue transferido a Boca, club con el que ganó dos títulos: la Recopa Sudamericana de 1989 y la Supercopa de 1990. También jugó en Junior de Colombia, Nimes Olympique, San Lorenzo, Gimnasia y Tiro de Salta, Everton y Huachipato, donde se retiró al finalizar la temporada 1997. A lo largo de toda su carrera disputó 331 partidos oficiales y marcó 54 goles.

José "Bocha" Ponce, exfutbolista Redes sociales

Su vida después del retiro

Ponce colgó los botines a los 35 años y le costó adaptarse a la nueva etapa. "De estar ganando 10 mil dólares mensuales pasé a tener que salir a la calle a buscar ese dinero, ya que no era más futbolista y no sabía qué hacer de mi vida, porque no estudié ni hice caso a los consejos que te dan. Me costó conseguir laburo y terminé haciendo un poco de todo, que no es ninguna deshonra", afirmó.

El exmediocampista hizo el curso de director técnico y dio clases para chicos de bajos recursos en distintos municipios chilenos. También administró un hotel, manejó camiones y fue supervisor en una empresa que extrae minerales. Hoy tiene la vida armada en Concepción, donde trabaja en la minería.

"Tengo amigos y un hijo de mi primera familia en Argentina. Gracias a Dios, mis hijas que son las más chicas están bien. No me costó mucho, porque siempre me adapto a todo, ya sea jugando, viviendo, porque soy siempre de la misma manera. Un trabajo de este tipo se paga mucho mejor que cualquier otro en la ciudad", concluyó.