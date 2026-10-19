El jugador de Los Leones Nicolás Keenan anunció que se convertirá en padre junto al primer ministro de los Países Bajos

El delantero de la selección argentina masculina de hockey sobre césped detalló que el nacimiento está previsto para 2027 a través de un proceso de gestación subrogada. “Alguien muy especial viene en camino”, hizo el anuncio.

El jugador de Los Leones, Nicolás Keenan , y su esposo, Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos , agrandará la familia: se convertirán en padres por primera vez. “Alguien muy especial viene en camino” , anunciaron.

La pareja, que se casó en octubre del año pasado, utilizó sus redes sociales para compartir la linda noticia de la llegada del bebé a través de un proceso de gestación subrogado. En el posteo eligieron dos fotos donde ambos están sosteniendo la ecografía y en otra junto a la mujer que gestará el bebé.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquitx” , escribieron y agregaron: “N o existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”.

Luego, en el comunicado agregaron declaraciones de los protagonistas donde Jetten remarcó estar “increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño ”.

En tanto, Lisa reconoció que “mi familia y yo estamos increíblemente felices de poder contribuir a hacer realidad el sueño de Rob y Nico”.

Cómo surgió el amor entre Rob Jetten y Nicolás Keenan

Nicolás Keenan y Rob Jetten se conocieron en La Haya en 2017, cuando el integrante de Los Leones emigró a Países Bajos para dedicarse de forma profesional al hockey. Cabe destacar que este país europeo suele recibir jugadores argentinos que deciden salir del país para impulsar su carrera deportiva.

Según contó el argentino, comenzaron a cruzarse haciendo las compras dado que en el país estaban atravesando una profunda crisis política, por lo que había decidido mudarse al mismo barrio en el que vivía él. "Yo no sabía quién era. Me buscó él porque yo tenía la camiseta del club. Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo entre risas.

El artillero argentino se desempeña en la Hoofdklasse de Holanda como representante del HC Klein Zwitserland y, a medida que el vínculo avanzaba, fue embebiéndose, de a poco, en la cuestión de estar enamorado de una de las personalidades políticas con más relevancia en el país en el que había elegido vivir, con todo lo que ello implica.

De acuerdo con lo que el jugador contó en diálogo con Gente, ambos se complementan y fueron conociéndose entre cita y cita, generando recuerdos para toda la vida. Como los dos son importantes dentro del ámbito en el que se mueven, aprendieron a manejar las presiones y a ser uno el sostén del otro cuando las cosas se complican.