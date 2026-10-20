Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Vasco da Gama El Xeneize se impuso por 3 a 1 en el Maracaná en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 en la ida en La Bombonera, y avanzó a la final del certamen continental. Por Agregar C5N en









Boca ganó la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Web

Boca Juniors venció por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. En un partido vibrante, el equipo de Rodolfo Arruabarrena revirtió la serie en Río de Janeiro y avanzó a la final del torneo continental que se jugará en Barranquilla, Colombia. Ahora, el Xeneize se enfocará en el siguiente compromiso.

Boca volverá a jugar el domingo 25 de octubre frente a Independiente, desde las 17, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, donde el Xeneize intentará sumar en la recta final de la fase regular.

Independiente llegará al cruce después de empatar el clásico 1-1 con Racing en el Cilindro, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia y Maximiliano Meza, de penal, selló la igualdad en el segundo tiempo. El Rojo repartió puntos en el derbi de Avellaneda.

Boca, por su parte, había vencido 2-1 a Talleres en la Bombonera, un resultado que le permitió sumar tres puntos en la Zona A, mantenerse en la pelea por los primeros puestos y quedar en lo más alto de la Tabla Anual. Esta clasificación otorga una plaza para la próxima Copa Libertadores y también un trofeo al equipo que termine en el primer lugar.

El historial entre Boca e Independiente El parejo historial oficial entre Boca Juniors e Independiente registra 229 enfrentamientos, con ventaja para el Xeneize. Boca ganó 80 veces, el Rojo se impuso en 76 ocasiones y los otros 73 partidos terminaron en empate. En los goles convertidos, el conjunto de la Ribera también lleva la delantera, con 307 tantos frente a los 299 de su rival.