Cuándo vuelve a jugar River tras ganarle a Belgrano por el Torneo Clausura 2026

El Millonario goleó al Pirata en el estadio Mario Alberto Kempes, por lo que consiguió un triunfo clave por su zona y la tabla anual. Ahora, buscará otra victoria en su próximo partido.

River goleó 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 , por lo que no se metió en la zona de los playoffs y en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Tras el triunfo, el Millonario intentará conseguir otra victoria en su próximo partido.

El próximo encuentro de River será contra Racing, en el marco de la fecha 14 de la Zona B del Clausura. El cruce se jugará el 25 de octubre desde las 19:15 en el Monumental, donde el Millonario buscará su segunda victoria consecutiva luego de imponerse 1-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto con un gol de Marcos Acuña.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de la Academia se produjo el 12 de abril en el estadio Presidente Perón, cuando el equipo todavía dirigido por Eduardo Coudet ganó 2-0 con tantos de Facundo Colidio y Sebastián Driussi por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa séptimo.

Boca difundió la lista de concentrados que viajó a Brasil para disputar uno de los partidos más trascendentales del semestre: se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

Tal como lo había adelanta el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena post victoria ante Talleres en La Bombonera, toda la delegación del Xeneize estaba incluida en la nómina para viajar a Río de Janeiro incluyendo a los lesionados, entre ellos, obviamente se destaca la presencia de Leandro Paredes.

Todas las miradas de los hinchas están puestas en la presencia o no del capitán dentro del campo de juego. A poco más de una semana de haber sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto, el jugador de la Selección argentina se encuentra en un proceso de rehabilitación a contrarreloj de cara a lo que será el enfrentamiento de vuelta de semifinales.

El mediocampista evoluciona de manera muy favorable gracias a un tratamiento intensivo con plasma rico en plaquetas y a un plan de trabajos de campo supervisados en solitario junto al cuerpo médico y los kinesiólogos. “Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos”, había explicado Arruabarrena en conferencia, pero al mismo tiempo dejó una puerta abierta: “Está cinco puntos. Obviamente él quiere estar y teniéndolo es difícil decirle que no. Pero veremos”.