BMW celebra 25 años en Argentina lanzando los nuevos Serie 1 y X3

Entre su equipamiento destaca la presencia de faros de LED dinámicos y adaptativos, techo panorámico eléctrico, pantalla curva con tablero y display central digital, llantas de aleación de 17”, base para carga inalámbrica, climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras y control por voz. Esta versión tiene un precio sugerido de u$s48.9000.

bmw-serie1.jpg BMW Group cumple 25 años de presencia en el mercado premium de Argentina.

La segunda versión es la Sportline y el equipamiento extendido incluye llantas de aleación de 18”, tapizado en cuero Veganza (vegano) perforado, butacas deportivas con regulación eléctrica y dos memorias para el conductor y volante M tapizado en cuero. Con tres años o 200.000 kilómetros de garantía, como toda la gama, se comercializa por u$s55.900.

La versión tope de gama es la M135 xDrive la cual integra la familia de modelos M Performance. Esta se impulsa con un motor de 2.0 litros, cuatro cilindros y tracción integral xDrive (0 a 100 km/h en 4,9 segundos). Con 317 CV de potencia y 400 Nm. de par motor asociados a la caja Steptronic de doble embrague y siete velocidades con levas al volante, su velocidad máxima es de 250 km/h.

Su precio es de u$s79.900 y ofrece elementos de alto rendimiento como frenos M con cálipers en azul metalizado, spoiler trasero y llantas de aleación M de 18”, asientos deportivos M tapizados en combinación de cuero veganza con alcántara y chasis M adaptativo. Además, su sistema de sonido posee 12 parlantes y está firmado por Harman Kardon.

bmw-serie1-.jpg Ofrece elementos de alto rendimiento.

BMW X3

El SUV de la marca alemana también llega, importado de Estados Unidos, a nuestro mercado con importantes novedades, presentando dos versiones con tecnología Mild Hybrid en su tren motriz. La versión inicial es la 20 xDrive se impulsa a través del motor BMW TwinPower Turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros (208 CV y 330 Nm) asociado a la caja automática Steptronic de ocho marchas y la tracción integral xDrive. Esta versión tiene un precio de u$s91.900.

bmw-x3.jpg El SUV de la marca alemana también llega, importado de Estados Unidos.

Por otro lado, la versión tope de gama es la M50 xDrive. Esta ofrece el motor BMW M TwinPower Turbo de 3.0 litros y seis cilindros (398 CV y 580 Nm) con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos a través de la caja Steptronic de ocho velocidades y la tracción integral xDrive. Para mejorar todavía más el desempeño dinámico y su versatilidad, esta opción también posee suspensión M adaptativa con distintos modos, dirección deportiva variable y frenos deportivos M. Esta versión tiene un precio de u$s137.900.

De serie, entre otras características, el nuevo modelo equipa asientos deportivos con múltiples ajustes eléctricos y dos memorias, climatizador de tres zonas con funciones ampliadas, tapizado en cuero ecológico Veganza, base para carga inalámbrica, cámara de habitáculo con vista interior remota (disponible a través de My BMW App), acceso confort con tecnología BMW Digital Key Plus, panel de instrumentos digital de 12,3” y pantalla central de 14,9” con sistema operativo BMW 9 y control táctil y por voz.

bmw-x3-.jpg El nuevo modelo equipa asientos deportivos con múltiples ajustes eléctricos.

La alternativa superior incorpora como diferenciales, entre otros dispositivos de confort, al sistema de sonido Harman Kardon con 15 parlantes y 750 watts de potencia, los asientos revestidos en alcántara y cuero ecológico Veganza, el volante M tapizado en cuero y las decoraciones específicas con estilo M.

En materia de seguridad, viene equipada de serie con los paquetes Driving Assistant (aviso de cambio de carril, aviso de tráfico transversal trasero con intervención en el freno, aviso de salida y prevención de colisión por alcance), Driving Assistant Plus (control de velocidad crucero activo con Stop & Go y asistente de control de carril) y Parking Assistant Plus (asistente de estacionamiento con sistema de cámaras exteriores de 3D y 360°, con grabación).

bmw-familia-x.jpg En materia de seguridad, viene equipada de serie con los paquetes Driving Assistant.

Por otra parte, la versión superior también se beneficia del Parking Assistant Professional, que permite realizar maniobras de estacionamiento de forma remota a través de la My BMW App, grabar recorridos habituales de maniobra y además cuenta con asistente de marcha atrás de rango extendido, el cual incluye sistema de cámaras y hasta 200 metros de reconocimiento autónomo.