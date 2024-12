Bitcoin: las causas de su revaluación meteórica

El Bitcoin nació en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008, dando origen así, a la era de la criptoeconomía , y el posible respaldo de valor en activos digitales intangibles. Ello implicó un cambio sustancial, era la primera vez que una divisa no era acuñada por un Estado Nacional.

La primera criptomoneda, Bitcoin, brindó una alternativa de seguridad financiera sobre la fluctuación de las cinco divisas de intercambio y aseguramiento de valor a nivel mundial como lo son el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina británica y el yuan chino.

COTIZACIÓN Y REVALUACIÓN FRENTE A ACONTECIMIENTOS GLOBALES

La cotización de origen (2009): En 2009, fecha en la cual surgió, cotizó a sólo 0,0099 de Dólar estadounidense. Exhibiendo su propósito experimental o de ensayo.

La cotización de transición (2013): Cinco años más tarde, luego del posicionamiento de las redes 3G a nivel global, internet móvil en teléfonos celulares inteligentes (Smartphone), consolidación de la nube (Cloud Computing); en el año 2013, se revaluó a 30 centavos de Dólar estadounidense.

La revaluación tras ciberataques a la infraestructura critica de 150 países. (2017): En 2017 se produce un salto abrupto en su cotización de U$S 1000 a U$S 18.000 en 2018 llego a U$S 21.000. Lo que disparó la cotización fueron los Ciberataques globales en el año 2017, producidos en los meses de mayo y junio de ese año.

El 12 de mayo de 2017, el gusano o código maliciosos, denominado “Ransomware WannaCry” se extendió por más de 200 000 ordenadores en más de 150 países.

Entre las víctimas más destacadas incluyen las multinacionales, FedEx, Honda, Nissan y afectaron el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del Reino de España, Italia, Portugal, como así el sistema de señalización vial, control aéreo y aéreoporturario de países en los cinco continentes.

A partir de allí quedo claro como las sociedades modernas era vulnerables en su infraestructura crítica a nivel Estatal, lo que implicaba que un ciberataque podía estancar la economía analógica, pero no así, a una criptoeconomía, cuyos activos intangibles de valor se encuentran protegidos por mecanismo de encriptación de grado o nivel militar

4.- La pandemia de COVID -19 y su pico histórico hasta la fecha (2020): En el año 2020, con la Pandemia COVID 19, su cotización se disparó y alcanzó el 8 de noviembre de 2021, el valor de 1 Bitcoin U$S 67.566 Dólares estadounidenses.

Con la pandemia COVID 19, se daba inicio silencioso a la cuarta revolución industrial (4-0); marcado por el teletrabajo o trabajo remoto, la automatización creciente de tareas, los inicios de implementación de inteligencia artificial general.

MOTIVOS DE SU REVALUACIÓN METEÓRICA

En este año 2024, somos testigos como el Bitcoin alcanza el máximo de su valor con una cotización cercana a los U$S 98.000 Dólares estadounidenses por unidad.

A nuestro criterio esta revaluación de la primera criptomoneda del mundo se debe a seis (6) factores decisivos de índole político, escenario geopolítico de periodo de guerras de proyección global, utilización en el mercado negro, mejoramiento de técnicas de encriptación, unidad de reserva de valor y activo de rápida y versátil liquidez.

1. ESCENARIO POLÍTICO

Donald Trump, el flamante Presidente electo de los Estados Unidos de América, anunció que desea que Estados Unidos de América se convierta en la Capital de la criptoeconomía.

Ello exhibe, como la primera potencia económica del mundo se vuelca plenamente a un criptoeconomía y búsqueda de compatibilización de la economía tradicional con el mundo de los criptoactivos.

2. FUENTE DE RESERVA DE VALOR

EE.UU. quiere adquirir 1 millón de Bitcoins en los próximos 5 años como reserva de valor del Dólar estadounidense. Téngase en consideración que solo existen 21. Millones de Bitcoins minados y que no se minaran más.

A su vez, esto le permite a EE.UU tener respaldo para futuros activos digitales si el Estado desea emitir una criptomoneda estatal, como el Dólar digital o cripto, tal como lo hizo la República Popular de China, con el Yuan cripto.

3. ESCENARIO GEOPOLÍTICO

El escenario Global marcado por dos escenarios bélicos en expansión global, como lo son la guerra Ucraniano - Rusa en Europa, e Israeli con Hamas, Hezbollah, Libano e Irán en Asia; a lo que se suma la potencialidad de un tercer conflicto en ascenso entre La República Popular de China y Taiwan; lleva a la devaluación de divisas de intercambio global como el Dólar estadounidense, Euro, Yen japonés, Yuan chino y Libra esterlina británica, por verse todos estos estados involucrados directa o indirectamente es estos conflictos bélicos.

4. RÁPIDA LIQUIDEZ EN CUALQUIER FORMA DE DIVISA Y VERSATILIDAD DE USO

A diferencia de Ether la criptomoneda de Ethereum, el Bitcoin, no está limitada como criptoactivo o criptomoneda a su utilización en plataformas específicas.

Es un activo digital transformable en cualquier divisa, ejemplo Dólar estadounidense, Euro, Yen, Dólar canadiense, Dólar australiano, Franco Suizo, Coronas Suecas, Coronas noruegas, Coronas danesas, etc.

5. MERCADO ILEGAL Y MERCADO NEGRO

Se utilización en la economía ilegal como mecanismo de lavado de activos, moneda de pago de operaciones ilegales de sicariato, tráfico de estupefacientes, trata de personas, venta de órganos en la red profunda o "Deep Web" y su sub red profunda de encriptación la "Dark Web".

6. MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE ENCRIPTACIÓN

El desarrollo de un nuevo protocolo de encriptación de mejoramiento de cadena de bloques (Blockchain), conocido como proceso de bifurcación dura.

Su protocolo de encriptación aún hoy es incolisionable e indecifrable pese al empleo de inteligencia artificial (IA).