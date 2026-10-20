Más de 10 cuadras de fila en Ezeiza para conseguir uno de los 40 puestos de trabajo de un mayorista

Cientos de personas se acercaron desde la madrugada para dejar sus currículums y postularse a distintos puestos. Algunos llegaron durante la noche para ser de los primeros en ser atendidos.

Los testimonios reflejaron la preocupación por la falta de empleo y las dificultades para llegar a fin de mes.

Más de 10 cuadras de fila, cientos de personas y una misma necesidad: conseguir trabajo. Esa fue la escena que se vivió en Ezeiza, donde un mayorista abrió una convocatoria para cubrir 40 puestos laborales en distintas áreas y recibió una multitud de postulantes que se acercaron con la esperanza de conseguir una oportunidad.

La recepción de currículums estaba prevista para las 8 de la mañana, pero la fila comenzó a formarse durante la madrugada. Incluso hubo personas que pasaron la noche en el lugar para intentar quedar entre las primeras en entregar sus antecedentes laborales.

El móvil de C5N recogió los testimonios de quienes se acercaron a la convocatoria, atravesados por meses de desempleo, trabajos informales y dificultades económicas.

“Estoy buscando trabajo hace mucho. La edad no me ayuda” , contó Gustavo, uno de los postulantes, al describir las dificultades que enfrenta para reinsertarse en el mercado laboral.

Brisa, de 25 años, relató que perdió su empleo hace dos meses, cuando trabajaba en una fábrica de Monte Grande. Según explicó, la empresa comenzó a reducir personal en medio de la situación económica y los despidos se sucedieron uno tras otro. “Es una situación desesperanzadora para todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta la gente mayor” , sostuvo.

Tamara, por su parte, manifestó su sorpresa ante la cantidad de personas que se acercaron. “Vemos el hambre que hay. Es una vergüenza tanta fila”, expresó. Lleva más de un año sin trabajo y contó que tuvo que volver a vivir con su mamá.

Alejandro también se mostró impactado por la convocatoria. Busca empleo desde hace cuatro meses y aseguró que no esperaba encontrar una fila de semejante magnitud. Santiago, en tanto, llegó a las 6 de la mañana y ya encontró el lugar colmado de postulantes. Hace seis meses perdió su trabajo y actualmente realiza changas con su moto.

La incertidumbre laboral también alcanza a los más jóvenes. Gonzalo, de 19 años, aseguró que está dispuesto a aceptar cualquier empleo ante la dificultad para conseguir estabilidad. “Hoy en día te toman por seis meses y después te liberan. Está jodida la situación en todo el país. Conseguir un trabajo es imposible”, afirmó. Además, explicó que su familia hace changas para intentar llegar a fin de mes.

Joaquín, electricista, contó que está desempleado desde hace cuatro meses y que la actividad cayó de manera considerable. Armando, por su parte, explicó que sobrevive con trabajos ocasionales por los que cobra alrededor de $25.000 por día.

“Estoy sin trabajo, pero hago changuitas por 25 mil pesos por día. Milei dice que estamos bien, no sé a dónde. En mi casa somos cuatro y la plata no nos alcanza. No nos podemos dar ningún gusto porque no nos alcanza para nada. Esa es la realidad que estamos pasando ahora”, señaló.

La convocatoria en Ezeiza dejó una imagen contundente: cientos de personas dispuestas a esperar durante horas para postularse a una de las 40 vacantes disponibles. Entre quienes llegaron al lugar había jóvenes que buscan su primer empleo, trabajadores despedidos y personas con experiencia que intentan volver al mercado laboral en un contexto de dificultades para conseguir ingresos estables.

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 341 mil puestos de trabajo y cerraron 28 mil empresas

Desde la asunción de Javier Milei, el mercado laboral argentino registró la pérdida de 341.396 puestos de trabajo registrados y la desaparición de 28.262 empleadores, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El relevamiento, publicado en julio de 2026, abarca el período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y refleja el impacto de la caída de la actividad económica sobre el empleo formal.