1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km

El Ministerio de Justicia informó que desde septiembre se resolvió el faltante de chapas y se cuenta con stock suficiente para cubrir la demanda récord del mercado.

Por
Tras los faltantes de patentes

Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km

El Ministerio de Justicia comunicó este miércoles que desde el 1° de septiembre quedó normalizada en todo el país la entrega de patentes para vehículos 0 km. Según el organismo, no solo se resolvió el faltante que afectó al mercado durante el último año, sino que también se dispone de stock suficiente para cubrir la demanda récord registrada en 2024.

Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

"El problema se había originado en 2023, durante la crisis económica heredada de la gestión anterior, cuando directamente no había insumos para fabricar chapas", informó la cartera que depende del ministro Mariano Cúneo Libarona.

"Esa situación derivó en un servicio deficiente, con patentes de baja calidad y costos elevados para los ciudadanos, producto del histórico monopolio de la Casa de Moneda", agregaron.

Para revertir el escenario, Justicia impulsó dos concursos de precios con empresas privadas y, por primera vez, una licitación pública para la provisión de chapas. Con ese esquema, el ministerio aseguró que se pone fin a décadas de un monopolio que encarecía y deterioraba el servicio.

La apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 32-0012-LPU25 se realizará el próximo 3 de octubre. Según la cartera, este procedimiento permitirá cubrir la demanda anual del mercado y contempla la posibilidad de prorrogar el contrato por un año adicional.

El objetivo, remarcaron, es consolidar un mecanismo competitivo que brinde previsibilidad, abastecimiento sostenido y precios justos en beneficio de los usuarios.

Noticias relacionadas

Cual es el problema de dejar el volante girado luego de estacionar.

Por qué nunca hay que estacionar el auto con el volante girado: nadie lo sabe

cuanto cuesta la vtv en buenos aires durante octubre 2025

Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires durante octubre 2025

La camioneta apareció quemada.

Conmoción en Santa Fe: encontraron restos humanos en una camioneta que apareció quemada

Fernando Burlando confirmó que el viernes abrirán los celulares.

Triple femicidio en Florencio Varela: Burlando confirmó que el viernes abrirán los celulares secuestrados

Existe un truco que le devuelve el brillo a la tostadora  y la deja como nueva en pocos minutos.

Este es el truco clave para limpiar la tostadora y que quede como nueva

play

Movilización y corte en Puente Pueyrredón: gran operativo de las fuerzas de seguridad

Rating Cero

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
play

Murió un recordado actor de Los Simuladores

últimas noticias

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 7 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Hace 7 minutos
play
Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Hace 17 minutos
La temperatura ideal para el aire acondicionado en primavera.

Para no gastar de más: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

Hace 21 minutos
play
Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Hace 24 minutos