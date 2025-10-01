Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km El Ministerio de Justicia informó que desde septiembre se resolvió el faltante de chapas y se cuenta con stock suficiente para cubrir la demanda récord del mercado. Por







Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km

El Ministerio de Justicia comunicó este miércoles que desde el 1° de septiembre quedó normalizada en todo el país la entrega de patentes para vehículos 0 km. Según el organismo, no solo se resolvió el faltante que afectó al mercado durante el último año, sino que también se dispone de stock suficiente para cubrir la demanda récord registrada en 2024.

"El problema se había originado en 2023, durante la crisis económica heredada de la gestión anterior, cuando directamente no había insumos para fabricar chapas", informó la cartera que depende del ministro Mariano Cúneo Libarona.

"Esa situación derivó en un servicio deficiente, con patentes de baja calidad y costos elevados para los ciudadanos, producto del histórico monopolio de la Casa de Moneda", agregaron.

Para revertir el escenario, Justicia impulsó dos concursos de precios con empresas privadas y, por primera vez, una licitación pública para la provisión de chapas. Con ese esquema, el ministerio aseguró que se pone fin a décadas de un monopolio que encarecía y deterioraba el servicio.

La apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 32-0012-LPU25 se realizará el próximo 3 de octubre. Según la cartera, este procedimiento permitirá cubrir la demanda anual del mercado y contempla la posibilidad de prorrogar el contrato por un año adicional.