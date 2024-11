Mar del Plata está invadida de huevos de caracol por los fuertes vientos: de qué se trata el fenómeno

Indicó también que los embriones de los caracoles se desarrollan de estos huevos transparentes y sucede cuando hay fuertes vientos o temporales y, como no están anclados al fondo, son arrastrados por el mar.

huevo de caracol Télam

Las cápsulas pueden contener hasta 30 embriones cada una y pueden llegar a la costa, lo más habitual es que permanezcan los caracoles en su interior.

En cuanto a los riesgos que puede generar: “La ovicápsula no es urticante, no tiene ninguna contraindicación, salvo que una persona sea alérgica, con lo cual no tendría ningún peligro. Si habría que tener cuidado si estas resacas del mar están muchos días en un lugar y se empiezan a descomponer. Los productos de la descomposición no son los más adecuados para que un chico toque”.