Los videos de la casa donde estuvo Nancy Godoy antes de su desaparición en Corrientes

Las filmaciones fueron hechas por la hermana de la dueña de la estancia donde la docente daba clases y vivía, por pedido de Alejandra Obertello, nuera de Godoy.

A 12 días de la desaparición de Nancy Godoy , este lunes se desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de la docente que fue vista por última vez en la provincia de Corrientes, para analizar las responsabilidades del demorado que tiene la causa.

El fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, brindó detalles sobre el resultado de un allanamiento que se llevó a cabo en la casa de un peón rural, detenido como uno de los principales sospechosos del caso. “ Se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN ”, explicó.

Al mismo tiempo, en línea del pensamiento de la familia de la mujer, indicó que antes que nada se supiera sobre ella , Godoy estuvo en la escuela donde trabajaba. “Está comprobado” , sentenció el funcionario judicial.

Este lunes, familiares de la docente de 52 años se presentaron ante la Fiscalía para aportar información que creen que podría ser clave para la investigación. Se trata de videos y audios de Rosa Leguizamón , una vecina de la escuela donde trabaja Godoy, la última persona que la vio con vida el pasado 9 de octubre y la encargada de informarle a los hijos y nuera de Nancy que no había rastros de la mujer.

Alejandra Obertello , nuera de Godoy, recibió un llamado de Rosa quien le reportó la desaparición de su suegra. Tras ellos, la familia hizo la denuncia. Los videos aportados a la justicia son cuando se ve al marido de Rosa ingresando a la vivienda de Nancy rompiendo una ventana de madera que estaba cerrada por expreso pedido de la propia esposa de Sebastián, hijo de la directora de la escuela.

Nancy realiza todas las semanas un largo viaje en caballo para enseñar: es la directora y única docente de una escuela rural en la localidad correntina de Esquina.

“Cuando me avisó le pedí a Rosa que fuera a la casa a ver si se sabía algo de Nanci. Yo le dije que abra y rompan todas ventanas para entrar, pero ella no quería por miedo. Entonces le sugerí que lo filmara y que yo me hacía cargo del pedido”, explicó Alejandra en diálogo exclusivo con C5N.

En la breve filmación se puede ver que el marido de Rosa finalmente puede ingresar a la casa y que estaba cerrada, ordenada, con el termo de mate que suele usar Nanci y una bolsa de residuos negra con ropa, todo intacto.

La sospecha de la familia de Nancy Godoy, docente desaparecida en Corrientes

En el lugar de los operativos, otros de los que se hicieron presente es el segundo hijo de Nanci Godoy, quien también ante los medios y sospecha que hay “se la llevó”. “Alguien la habrá engañado diciendo ‘te llevo a la estancia’, alguien seguramente la sacó de la escuela. Esa es mi sospecha, porque están todas sus pertenencias: su ropa, el equipo de mate”, explicó José y aseguró que Lourdes fue quien se llevó a su mamá hacia la escuela en su camioneta ya que no había otra manera de salir de la estancia para que vaya a trabajar.

Por otra parte, respecto a los últimos mensajes que intercambió con su mamá, José reconoció que el martes 6 le envió un video, le llegó pero que ella nunca lo llegó a ver, pero al otro día fue sí le escribió a su hermano, aunque cuando esté le respondió las respuestas ya no le llegaron.

“Lourdes vino a ver si mi mamá estaba porque hacía días que nada se sabía de ella, pero tenía que haber avisado antes. Se perdió tiempo de búsqueda”, sostuvo y sembró sospechas con los vecinos de su mamá: “Hoy en día no se pude confiar en nadie y menos de ese lugar. Son muy pocas personas las que están ahí”. Al mismo tiempo, reconoció que uno de los detenidos es el hermano de Rosa, Joaquín Leguizamón, y que tiene antecedentes.

Además, José contó que a la noche su madre “no se sentí tan segura” en el lugar por eso “cerraba todo temprano y se encerraba en la casa”: “Decía que siempre andaban rondando, y le tenía miedo a los peones porque estaba sola, en el medio de la nada y más siendo mujer”.