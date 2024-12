Habló el hacker de Mi Argentina y la web SUBE: cómo entró y por qué lo hizo

Según un testimonio que le dio al diario Clarín, el autor explicó las razones del ataque. “Somos dos personas diferentes y no hay ningún grupo involucrado ni mucho menos se trata de política esto. Lo hicimos por diversión. Yo soy @gov.eth y, mi compañero, h4xx0r1337”, afirmó.

Mi Argentina hackeada

En su testimonio reiteró varias veces que no tiene ninguna intencionalidad política. “Hay personas en Twitter diciendo que yo soy un periodista K de Página 12 que trabajaba para Kicillof y nada que ver, yo soy un pibe que lleva años en esto y nadie me mandó a hacer nada”, se defendió @gov.eth.

No sólo lo vincularon con el gobernador bonaerense, sino también con el oficialismo de La Libertad Avanza. También lo negó. “No tiene nada que ver con política esto y mucho menos con esas conspiraciones de los libertarios en Twitter. Es cualquiera, leí todo. Somos dos pibes que estábamos aburridos y pudimos hacerlo”, afirmó.

En sus mensajes recientes, el hacker dejó clara su postura al escribir en la plataforma afectada: "ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol". Esta frase no solo señala la reincidencia de sus ataques a sistemas gubernamentales, sino que también cuestiona la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas.

Este incidente ha generado un fuerte debate sobre la ciberseguridad en el país, especialmente tras las afirmaciones del Gobierno sobre el "estado deplorable" de las gestiones pasadas. Los sitios oficiales mostraban contenido alterado, afectando páginas clave como las de trámites para la Tarjeta Sube, renovación de DNI y pasaporte. Las secciones de "Documentación", "Tránsito y Transporte" y "Trabajo y Empleo" también se vieron comprometidas.