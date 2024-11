Fuerte discusión, pelea y violencia en un jardín de José León Suárez por un auto mal estacionado

El conflicto comenzó en las afueras de la institución educativa cuando un hombre llegó y estacionó sobre la vereda de una casa que tenía una reunión familiar. Unas de las versiones indicaron que este hecho terminó con una fuerte discusión entre el padre que llegó y los dueños de la casa, que continuó dentro del jardín.

En medio de la calle, hubo una primera discusión muy elevada de tono que terminó con una pelea a golpes. De acuerdo al relato de la familia que vive frente al jardín, Karina, una de las mujeres de la casa, fue agredida con patadas en la cabeza.

Micaela, sobrina de la mujer agredida, relató: “Cuando empezó yo no estaba, aparentemente, el hombre contestó de mala manera. Pero cuando llegué sí pude presenciar todo lo que dijo: se hacía decir que era de Villa Curita, que iba a venir a cagar a tiros la casa, a nosotros, a los coches y que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo”.

“Él y un grupo de padres más amenazaba a mi tía y abuelos por no querer sacar el auto de la puerta. Habían padres que intentaban separar y otros que eran amistades de esta persona que estaban patoteando y amenazándonos de muerte. Llamamos a la Policía y le tiraron piedras, tanto que uno de los agentes terminó lastimado”, relató en diálogo con Diego Lewen para Mañanas Argentinas por C5N.

jardin san daniele.jpg

Al mismo tiempo, explicó que la pelea arrancó entre dos mujeres, pero una de las personas que estaba en el lugar, “se metió y le dio una patada en la cabeza a mi tía, quien resultó muy lastimada y por eso el problema se hizo más grande”.

“Luego de eso, el marido de mi tía ingresó al acto y es quien golpea a la persona que estaba sentada y quedó grabado. Mi tío había ingresado para pedirle al hombre, que había amenazado de muerte a mi abuelo, que saliera a hablar con la Policía, pero el hombre no sé qué le contestó y mi tío reaccionó”, detalló Micaela.

Este lunes todas las familias involucradas se presentaron en la UFI 5 de San Martín para prestar declaración. Además, se informó que de los 41 alumnos que forman parte del establecimiento, este lunes solo asistieron cinco a clases ya que el resto tiene a sus papás involucrados en el violento acto o las familias temen a que ocurra algo similar nuevamente y hasta piensan en cambiar a sus hijos del colegio.

Karina, la mujer agredida por uno de los padres del colegio: “Pude haber muerto delante de mis hijos”

Karina, la mujer agredida y familiar de los dueños de la casa en donde se produjeron los hechos de violencia delante del jardín de infante en José León Suárez habló con C5N y dio su versión de los hechos.

“Cuando llego, los padres estaban esperando a que le abran la puerta. Pregunté de quién era el auto, pero nadie me contestaba, algunos se reían. Después vino un hombre que me empieza a insultar, pero lo corrió”, explicó.

En ese instante, la mujer agredida reconoció que le hizo un comentario a su madre que fue lo que desató el enojo de los padres que estaban esperando a ingresar al establecimiento. “Le dije a mi mamá que ‘no puede ser que encima que nosotros somos los que tenemos la casa obstruida, somos nosotros los que tenemos que pedir que nos corran el auto’ y que ‘son unos negros’”, relató y reconoció que se equivocó en emplear dichas palabras, pero “a otra persona le generó violencia lo que dije y me empezó a insultar”.

Si bien Karina reaccionó insultándola también, explicó que solo se insultaron, pero “no nos pegamos y me fui”. “Cuando me estoy yendo, viene otra persona, me agarra de los pelos y me empieza a pegar. Mi familia trata de separarnos, y cuando lograron hacerlo, llega el marido de la mujer con la que me insulté y me pega dos patadas en la cabeza mientras yo estaba tirada en el piso con su mujer”, sostuvo.

karina agredida.jpg

Como consecuencia del acto, el padre de Karina y su hermano corren al agresor y en la esquina empiezan a pegarle a uno de sus familiares y ahí es cuando llegar la Policía. “También llega mi esposo, él lo fue a buscar dentro del colegio y lo invitó a salir. El tipo no solo no quiso salir, sino que, no se ve en el video, pero le pegó en la boca, entonces ahí mi marido le pegó. Todos los patotearon y lincharon, casi sale sin vida mi marido de ahí hasta le robaron todo lo que tenía”, remarcó.

“Hay muchas versiones sobre la situación, los padres del jardín aseguran que mi marido tenía un arma, pero no es verdad. Si una persona tiene un arma no permite que lo golpeen como lo hicieron. Otros padres le salvaron la vida a mi marido, porque si no lo sacaban seguro lo mataban. Él está con riesgo de perder la córnea, tiene una fractura que nos dijeron que tenía riesgo de perder líquido cefalorraquídeo”, lamentó la secuencia y aclaró: “Estoy arrepentida de mi reacción, yo pedí disculpas públicas. Pero por esta pavada pudo haber terminado en tragedia. Yo pude haber muerto delante de mis hijos o mismo mi marido pudo haber perdido la vida”.