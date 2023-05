"¿Eso es un ONVI?": el particular video de un extraño fenómeno en el cielo de La Plata

"¿Eso es un ONVI?": el particular video con un extraño fenómeno en el cielo

https://twitter.com/RealidadOvni_LA/status/1656283297264140288 CICLISTAS GRABAN UN #OVNI EN LA PLATA



La peculiar escena tuvo lugar alrededor de las 22 hs. del último martes, cuando un grupo de ciclistas recorría el Camino Negro, la abandonada ruta que une Villa Elisa y la localidad bonaerense de Punta Lara, en La Plata. pic.twitter.com/QTDtKLfdZH — Realidad OVNI (@RealidadOvni_LA) May 10, 2023

Ante dicha situación particular, el grupo paró e hizo el esfuerzo de identificar o intentar establecer definitivamente qué era esa luz roja, pero no lograron hacerlo. Si bien algunos sostenían que se trataba de un avión, otros no dudaron en exclamar que estaban en presencia de un OVNI.

“Fue extraño ver las luces sobresalir entre las nubes, considerando que también había algo de niebla. Paramos un rato para tomar agua y esperar a que esté el grupo todo completo. De repente uno de los chicos dice que eso de allá. Ahí empezamos todos a mirar y filmar”, relató uno de los protagonistas de la filmación en diálogo con 0221.com.ar.

La impresionante imagen de un OVNI transparente que brilla en el cielo

Hace unas semanas, se volvió viral una impresionante imagen de un OVNI transparente brillando en el cielo. Un pasajero en pleno vuelo captó el momento exacto en el que varias luces resplandecen en el cielo de Nevada, Estados Unidos. Esto generó todo tipo de especulaciones en internet.

Gracias a las redes sociales, los videos de "supuestos" avistamientos de Objetos Voladores No Identificados cada vez son más comunes de ver.

Si bien el clip tiene muy poca duración, se puede observar unas luces brillantes en el cielo en lo que "supuestamente" sería la famosa Área 51, un campo de prueba y entrenamiento, utilizado por las autoridades estadounidenses históricamente ligado a historias conspirativas.

Lo extraño del fenómeno es que las estructuras brillaban por el reflejo del Sol, generando un efecto que llamó la atención a los presentes, pero también la desconfianza de quienes observaron después el video.