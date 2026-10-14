14 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno prohibió la importación y venta de una marca de juguetes por riesgo de intoxicación

Los artículos provienen de China y cuentan con la sustancia ftalato en una concentración superior a la permitida, lo que podría ser riesgoso para los usuarios.

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La concentración de sustancias químicas en los juguetes blandos puede ser peligrosa para la salud.

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La medida se implementó a través de la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Fernando Martin Blanco Muiño.

Se trata de la marca Pinch Family, en cuyos productos se detectó una concentración de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) superior a los límites establecidos por la normativa vigente.

Los juguetes de marca Pinch Family fueron prohibidos por el Gobierno.

Los juguetes de marca Pinch Family fueron prohibidos por el Gobierno.

Según los considerandos de la norma, las muestras analizadas del producto Squeezy Pinch Family arrojaron un dictamen de "no cumplimiento" respecto de los parámetros de la Resolución 583/08 del Ministerio de Salud. La evaluación química determinó que el plastificante DEHP superaba el 0,2% del peso del material, el límite máximo admitido.

A partir de ese resultado, el Ministerio de Salud recomendó evaluar el retiro de los productos del mismo material polimérico, origen de fabricación y línea comercial, además de todas las variantes y presentaciones de juguetes tipo Squishy/Squeezy de la marca.

El Gobierno prohibió la importación y venta de una marca de juguetes por riesgo de intoxicación

El artículo 1° de la disposición prohíbe en todo el territorio nacional la comercialización de las figuras de polímero plástico blando de la marca Pinch Family procedentes de China, en todas sus presentaciones, modelos y formatos, que no cuenten con certificados vigentes conforme a la Resolución 2/2011 del Ministerio de Salud.

La disposición también establece que importadores, distribuidores y comerciantes deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata los productos alcanzados. Las infracciones podrán ser sancionadas según la Ley de Defensa del Consumidor y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.

Hay un antecedente reciente. El 31 de agosto, la Disposición 690/2026 prohibió otros juguetes blandos con forma de "gyoza" o "dumpling", entre ellos "Squeezy Duplings" y "Dumpling Squishy".

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