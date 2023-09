El dramático relato del padre del joven que murió atropellado por uno de los hermanos de García Moritán

José María, el padre de la víctima, Lucas Maximiliano Ganín , habló en exclusiva con C5N y reveló que en ese entonces "Patricio Moritán nos pidió que no hiciéramos publico el caso, pero vimos que enredaba las cosas y mentía", entonces admitió que difundió la noticia y no "le importaron las consecuencias".

Sobre el accidente, relató: "Hace un año y medio mi hijo estaba en Buenos Aires y el señor Moritán venía por Avenida del Libertador a 97 kilómetros por hora cuando ahí se puede ir a 60, traspasó a dos coches parados y lo agarró a mi hijo del otro lado de la calle y lo mató. No sé si paso en rojo o en luz amarilla. Paró a los 70 metros, después de atropellarlo".

"Primero se presentó un abogado defensor con una carta, y dijo que se iba a disculpar, lejos de disculparse, Moritán estaba ofendido porque yo había hecho publico el caso", agregó José María. Luego comentó que quien "lo representaba estaba acostado en un sillón tomando un café y se dirigía hacia él como 'che gordito', en un claro ejemplo de desvalorización.

También confirmó que Moritán quiso llegar a una negociación para que el caso no se conociera. "El fiscal cerró la audiencia, pasó un año y pico, y nos ofreció 300 mil pesos que no acepté" porque entendía que eso no iba a devolver a su hijo; al mismo tiempo explicó que " necesitábamos dinero" y que "ni siquiera nos ayudaron a traer el cuerpo a Chascomús", en medio de la pandemia.

Por último, destacó que Moritán estuvo dos horas detenido y fue liberado, además brindó un domicilio falso a la Policía. "Esta condenado: tiene que hacer labores comunitarios, y le dieron inhibición para conducir, esa es la Justicia de nuestro pueblo, lamentablemente. Esto no puede quedar impune. Lo único que les duele a estos es el bolsillo", completó.