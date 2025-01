El robo se produjo en una casa de un barrio cerrado que está situado en las calles 635 y 131, de la mencionada localidad. Según detalló el denunciante, los sospechosos serían dos hombres que previamente habían trabajado en la zona colocando postes de luz frente a las casas de los vecinos.

En su hipótesis de cómo pudo haber ocurrido, señaló que los ladrones podrían haber hecho un trabajo de inteligencia antes de fingir hacer el mismo trabajo en su domicilio para robarle. Al mismo tiempo apuntó contra ellos, y descartó la posibilidad de que alguien cercano pudo habérselo llevado ya que aseguró que nadie sabía la existencia de dicho valor. “Ni mi familia sabía que tenía el oro enterrado en el patio”, relató en el medio local El Día.

La víctima aseguró que había comenzado una “buena relación” con los presuntos empleados de una compañía eléctrrica y que por eso los contrató para que realizaron un trabajo en su casa. “Ellos dos escarbaron la tierra para colocar su poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”, explicó.

Luego que los sujetos regresaron “para mover el poste porque no iba a tener señal” no los volvió a ver y fue ahí cuando se dio cuenta que le habían robado el oro.

“Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, indicó el empleado municipal, quien ya denunció el hecho y ahora el caso está bajo investigación.