Cuáles son los feriados que no se pagarán doble en 2025 por decisión del Gobierno

Estas tres jornadas no serán feriados, sino días no laborables, lo que significa que queda a decisión del empleador determinar si se trabaja o no.

Qué feriados no se pagarán doble en 2025 y cuál es el motivo

feriados ¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados? Pixabay

El primer día no laborable con fines turísticos será el viernes 2 de mayo, sumándose al feriado nacional del jueves 1°, Día Internacional del Trabajador.

El segundo feriado puente será el viernes 15 de agosto, que se conecta con el feriado del lunes 18, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El tercer y último día no laborable será el viernes 21 de noviembre, seguido del jueves 20, Día de la Soberanía Nacional.

Según el Decreto 1027/2024, a diferencia de los "puentes" de años anteriores, estas tres fechas no serán feriados, sino días no laborables, por lo que depende del empleador decidir si se trabaja o no. En caso de trabajar, no se paga doble.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos