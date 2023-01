Caso Fernando Báez Sosa: qué es el homicidio en riña, por qué lo usa la defensa y cuál es la pena

El artículo 95 del Código Penal indica que “se tendrá por autores a todos los que ejercieron la violencia sobre la persona del ofendido". Y, según el documento, prevé una pena de 2 a 6 años de prisión.

A diferencia de la causa por homicidio simple, en la que la condena resulta entre 8 y 25 años de prisión, esta figura penal también habilita la excarcelación durante el proceso de cumplimiento.

Hugo Tomei decidió aplicarlo en este caso porque, durante su defensa, aseguró que “el perito no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte”.

“No sabemos quién fue, no se va a saber nunca. Por eso se aplica el artículo 95, pero vaya a saber cuánta valentía se necesita para afrontar lo que va a venir después”, explicó.

Por eso, el letrado refutó: “No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar. No hubo estado de indefensión. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el grupo del que participaba Báez Sosa y creo que ese hecho debe ser enmarcado en el artículo 95, homicidio en riña, o en su defecto un homicidio simple con dolo eventual o un homicidio preterintencional”

Qué dice el artículo 95 del Código Penal

El artículo 95 del Código Penal argentino habla sobre muerte en ocasión de riña. Textualmente, expresa: "Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículo 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión".

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: Tomei se conmovió antes de empezar con su alegato

Frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, la mujer pronunció un desgarrador mensaje durante la última jornada de alegatos. “Hubiese deseado que las patadas sean para mí. Sentí la necesidad de arrojarme encima de mi hijo para que esas patadas fueran para mí. Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad”, aseguró la Sosa.

Tras ello, la jueza le dio la palabra a Tomei y se lo notó emocionado y hasta con la voz quebrada. “No puedo más que conmoverme con las palabras de Graciela, todo dolor. La pérdida de un hijo debe ser una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano”, reconoció.

“Tengo que hablar después de la señora y sinceramente me siento en un plano de inferioridad. Sobre todo porque tengo que ejercer la defensa de los acusados. Voy a tratar de volver”, señaló el letrado cuando fue interrumpido por la magistrada ofreciéndole un cuarto intermedio, que rechazó y continuó con su relato.