"A los antichorros, bala": la promesa de venganza del amigo de uno de los delincuentes asesinados por un policía en La Matanza

"Esto no va a quedar así", advirtió el usuario Thiago Almirante en la red social Instagram. Su amigo era uno de los motochorros baleados por un efectivo de la bonaerense en Villa Madero.

"No, Frankito, de guachines hermano, hacíamos nuestra plata y ahora me dejaste solo" , lamentó Thiago, amigo de Franco, el ladrón abatido.

Luego se refirió a los robos que cometía su amigo: "Siempre retándome que deje de robar y yo ni cabida, hermanito, porque yo nací bandido".

En cuanto al cariño y la cercanía que tenían como amigos, el joven agregó: "Prometo siempre tenerte en mi corazón y prometo venganza contra todos esos ruchis (traidores). Hermanito, se te quiere una banda".

delincuente la matanza

Además, recordó a Franco y explayó: "No se muere quien se va si no quien se olvida y yo no nunca te voy a olvidar. Mandale fuerza a tu familia y cuidanos desde el cielo".

"A los antichorros, bala. Vos sabés, hermanito, esto no va a quedar así. Vamos a pedir justicia por vos. Bandido siempre presente, chorrito, andá a robarle a Dios y hacete respetar en el cielo. Enseñale quién tiene más chispa a todos esos ruchis", dijo el joven quien prometió justicia.

Por último, concluyó con una dedicatoria hacia el cuidado de su familia: "Quedate tranquilo que yo lo voy a cuidar al Tahiel, tu hijo, te va a cobrar venganza. Y a la Agus la voy a cuidar yo, bandido, de eso no te preocupes".