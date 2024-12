A 20 años de Cromañon, todas las condenas que dictó la Justicia

El proceso judicial por la masacre se enmarcó en cuatro juicios orales donde fueron juzgadas 26 personas, las cuales 21 fueron encontradas culpables y 18 enviadas a prisión. El único que sigue detenido es Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, tras ser condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa.

La mayoría de ellos ya cumplieron su pena y salieron en libertad, mientras que otros fallecieron en la cárcel. El único que sigue detenido es Eduardo Vázquez , ex baterista de Callejeros, quien cumple prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei.

Por su parte, a 20 años del hecho, sobrevivientes y familiares de víctimas organizaron una serie de actividades como cada año en reclamo de justicia por la masacre que terminó con la vida de 194 personas el 30 de diciembre de 2004. Además, exigen que se haga efectiva la expropiación y recuperación del boliche para la creación del Espacio de Memoria.

Cromañón Ya no quedan detenidos por la mascare de Cromañón.

Todos los condenados por la masacre de Cromañón

El 17 de octubre de 2012 la Sala IV de Casación Penal confirmó las condenas dictadas por la sala III de ese mismo tribunal. Las penas son las siguientes:

Diez años y nueve meses para Omar Chabán; cinco años a Diego Argañaraz; siete años para Patricio Santos Fontanet; seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez, y cinco años para los restantes músicos de la banda, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado.

El escenógrafo de la banda, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que Raúl Villarreal recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.

También fueron condenados el subcomisario Carlos Díaz (ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho), la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin (cuatro años de prisión), el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres (cuatro años) y la ex directora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández (tres años y seis meses de prisión) por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.

El ex inspector del gobierno porteño Roberto Calderini recibió la condena de 4 años y 4 meses de prisión por haber cobrado coimas para habilitar el local bailable, señala la información del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente por la masacre de Cromañón no queda ningún detenido. Tanto los integrantes de la banda como los ex funcionarios porteños fueron liberados tras cumplir sus penas.