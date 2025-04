Thunderbolts*: la película que reivindica a Marvel y que genera expectativas en el futuro de la franquicia

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) vuelve a expandirse . Después de tantas idas y vueltas, cambios en el elenco y demoras en la producción, la película que fue anunciada por primera vez en 2021 llega a la pantalla grande. Thunderbolts* es uno de los estrenos más esperados del año y genera mucha expectativa entre los fanáticos, no solo por el regreso de personajes conocidos, sino porque representa una posible señal de resurrección para una franquicia que, en los últimos años, había comenzado a “morir”.

Y es que es una realidad: desde Avengers: Endgame (2019), el estudio cinematográfico no volvió a alcanzar ese nivel de impacto. Aquella cinta marcó un antes y un después. Desde entonces, Marvel lanzó más de una docena de producciones, entre películas y series que conformaron la Fase Cuatro y Cinco (las etapas de su universo narrativo), de las cuales muy pocas lograron destacarse realmente.

Ahora, Thunderbolts* se perfila como una de las producciones más prometedoras para finalizar la Fase Cinco del UCM. Dirigida por Jake Schreier, la historia se centra en un grupo de antihéroes que son reclutados por el Gobierno para realizar misiones secretas. En el equipo se encuentran Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) y Ghost (Hannah John-Kamen), quienes deberán trabajar juntos para enfrentar tanto a enemigos en común como a sus propios demonios internos.

Con una mezcla de acción, aventura y una dosis de humor ácido, esta película -que redefine el concepto de “héroes” en el UCM- es un completo acierto. Hay quienes pueden llegar a compararla con The Suicide Squad (2021), pero si bien la versión de DC puede tener elementos en común, lejos está Thunderbolts* de ser “una copia”. Es mucho más seria, con una narrativa más profunda y menos satírica. Además, deja entrever lo que se vendrá en la Fase Seis y sirve como puntapié para abrir nuevas tramas y marcar el rumbo del futuro de Marvel.

Thunderbolts 2 Florence Pugh y David Harbour se destacan en el reparto: los actores interpretan a Yelena Belova y Red Guardian.

Dentro del reparto, quien se destaca es Florence Pugh. El personaje presentado previamente en Black Widow (2021) se profundiza aún más en esta entrega, convirtiendo a Yelena en uno de los pilares fundamentales de la historia. El resto del reparto acompaña muy bien, especialmente David Harbour, quien aporta una gran dosis de humor. Aunque uno de los que sigue sin tener el protagonismo que se merece es Sebastian Stan, quien es el único de la cinta que acarrea el UCM desde sus comienzos.

En cuanto al villano de esta entrega, puede que no se vuelva uno de los más icónicos del universo, pero sí está a la altura de los antecesores. Sentry (Lewis Pullman) es un antagonista tanto poderoso como inestable, lo que lo vuelve sumamente interesante. No sólo muestran que es una amenaza implacable, sino que también abordan un tema que Marvel de a poco se anima a explorar cada vez más: la salud mental. A veces, el mayor peligro no viene de afuera, sino de adentro.

Con efectos especiales (esta vez) convincentes y coreografías de acción bien logradas, Thunderbolts* es una gran opción para ver en la pantalla grande porque aporta frescura al UCM, tiene un enfoque más maduro y a la vez más emocional. Además, remite a sus inicios, lo que hace que se genere expectativas para el futuro de la franquicia. ¡Es importante quedarse hasta el final porque tiene dos escenas poscréditos!