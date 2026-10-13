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Terrible: Gustavo Yankelevich dio a conocer la tremenda frase de Darío Giordano sobre sus hijos

Las recientes declaraciones de uno de los jóvenes empujaron al histórico empresario a romper el silencio y exponer una interna familiar.

La dura frase que le dijo a sus hijos el viudo de Romina Yan.

La dura frase que le dijo a sus hijos el viudo de Romina Yan.

El testimonio de Valentín Giordano, hijo de Romina Yan, volvió a conmocionar al ambiente artístico tras revelar los episodios de violencia física y psicológica que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, luego de la partida de la actriz. Tras la contundente denuncia pública formulada por el joven de 23 años, su abuelo Gustavo Yankelevich rompió el silencio en Intrusos para confirmar los hechos y relatar el dramático calvario familiar que desencadenó en un extenso litigio judicial.

Volvió a conocerse una destacada e intrigante historia de las protagonistas en cuestión.
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Durante el mano a mano en pantalla, el emblemático productor teatral recordó el momento exacto en el que su nieto Franco Giordano, que en aquel entonces tenía apenas 11 años, le suplicó mudarse a su residencia. Sin conocer todavía el trasfondo de maltratos que padecían los pequeños en la vivienda paterna, el histórico empresario televisivo intentó mediar de forma pacífica proponiéndole al viudo un período de prueba de una semana para evaluar la convivencia del niño, buscando no generar un conflicto inmediato.

Sin embargo, la respuesta que le dio el padre de sus nietos terminó por descolocarlo por completo y encendió todas las alarmas en el entorno materno. Al rememorar aquel cruce directo, la figura del espectáculo citó la tajante negativa que recibió por parte del gastronómico: “De ninguna manera, yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”, disparó Giordano. A partir de esa tajante declaración, el exdirector de contenidos comprendió la gravedad del asunto: “Ahí dije: ‘Acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, confesó en televisión.

Tras ese tenso episodio y un largo proceso en la Justicia, los dos hermanos mayores lograron radicarse definitivamente en la casa de su abuelo, mientras que Azul Giordano optó por permanecer en el domicilio paterno. La reaparición del referente del ambiente artístico expuso la crudeza de una interna familiar guardada durante más de una década, dejando al descubierto la profunda fractura.

Gustavo Yankelevich y el pedido de su nieto Franco

En medio de sus conmovedoras declaraciones televisivas, Gustavo Yankelevich rememoró el momento exacto en el que su nieto Franco Giordano le suplicó abandonar el hogar paterno para irse a vivir con él. El emblemático productor teatral repasó la rutina semanal que mantenía con los niños tras la dolorosa pérdida de Romina Yan y revivió la frase que lo descolocó por completo durante un encuentro escolar: “Una vez por semana los buscaba al colegio e iba a comer. En uno de esos almuerzos, Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban”, sostuvo el empresario.

Franco Giordano, Gustavo Yankelevich y Valentín Yankelevich.

Franco Giordano, Gustavo Yankelevich y Valentín Yankelevich.

Frente al imprevisto planteo del pequeño, quien por aquel entonces tenía apenas 11 años, la reconocida figura del espectáculo intentó manejar la situación con cautela antes de tomar medidas drásticas. Con la intención de no generar un conflicto de entrada, el histórico referente televisivo buscó entablar un diálogo pacífico con Darío Giordano y le sugirió probar una dinámica temporal para evaluar la adaptación del niño: “Le dije: ‘Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá para ver si te deja venir una semana conmigo y vemos cómo te sentís conmigo. Y si vos querés, venís a vivir más tiempo conmigo’”, recordó el productor.

Sin embargo, la fría y tajante postura que adoptó el gastronómico ante la propuesta terminó por encender todas las alarmas en la familia materna. La inesperada contestación que le brindó el viudo de la recordada actriz dejó absolutamente desconcertado al empresario, marcando el inicio de una profunda sospecha sobre el verdadero clima hostil que padecían los menores dentro del domicilio y desencadenando un dramático giro familiar.

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