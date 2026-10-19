En medio del dolor, se supo el gesto que tiene Emanuel Ortega con Julieta Prandi tras su escandalosa separación La hija del músico habló de la tristeza que atraviesa su papá y defendió el cariño que él mantiene por la conductora. Agregar C5N en









La hija del músico contó que el cantante está muy afectado y que todavía no logra procesar lo que sucedió. Redes sociales

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, habló de cómo vive su familia la separación de su padre y Julieta Prandi, y dejó en claro que lo que más la preocupa es el estado emocional del músico. En un móvil con Infama, por América, contó que el cantante está muy afectado y que todavía no logra procesar lo que sucedió. A pesar de todo, fue muy clara sobre el afecto que sigue sintiendo por la conductora, modelo y actriz.

"Estoy triste, no esperaba que una relación tan hermosa iba a terminar de esa manera", dijo. Aseguró que tanto ella como su padre se enteraron de la decisión por las redes sociales, algo que tomó a Emanuel por sorpresa y fue un golpe. "Me enteré por el posteo, mi papá también. Todavía no sabíamos de la situación hasta que vimos esa historia", reveló.

India aclaró que charló mucho con su padre en estos días. "Con mi papá siempre compartimos lo que sentimos, por eso charlé mucho con él... Nunca lo vi tan triste, lo afectó mucho por la forma en que pasó", se lamentó. También aclaró que no piensa intervenir en una posible reconciliación, porque son adultos y deben tomar sus propias decisiones, para bien o para mal.

Sobre el vínculo con Julieta Prandi, la modelo dejó una frase que dice mucho del lugar que ella ocupa en el corazón del músico. "No se lo esperaba, él ama a Julieta. Él la defiende a muerte hasta el día de hoy", resaltó, dejando entrever que Emanuel tuvo que enfrentar críticas sobre su exmujer. Cuando el movilero le preguntó si creía que el vínculo podía recomponerse, se mostró defraudada. "No lo sé... me duele verlo triste y que se haya terminado una relación que pensé que iba a durar más", cerró.

Redes sociales Qué dijo Julieta Prandi sobre la foto con un hombre en Brasil Julieta Prandi aclaró quién es el hombre que aparece junto a ella en una foto tomada en las playas de Brasil, que se viralizó pocos días después de anunciar su separación de Emanuel Ortega. Ante las especulaciones sobre un posible nuevo romance, respondió en sus redes con una frase contundente. "Con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse".

LAM La imagen fue difundida por la cuenta de X @elejercitodelam y muestra a Julieta Prandi descansando en una reposera, con una bikini negra, mientras un hombre se encuentra a su lado. La foto llamó la atención por el momento en que salió a la luz, apenas unos días después del anuncio del final de su relación con el cantante. Redes sociales El viaje de la modelo a Brasil ya había trascendido a través de Ángel de Brito, quien contó que viajó acompañada por un amigo y que la estadía le permitió tomarse unos días de descanso lejos de la exposición mediática que generó la ruptura. Frente a la circulación de la foto, la tamién actriz y conductora compartió en su perfil de X una de las publicaciones periodísticas sobre el tema y aclaró que el hombre que la acompañaba era su mejor amigo, descartando así las interpretaciones que vinculaban la imagen con una nueva relación.