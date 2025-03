Inquietante: de qué se trata Adolescencia, la terrorífica miniserie que es furor en Netflix

La plataforma de streaming anunció el estreno de esta producción prometedora , coproducida por Brad Pitt , que se suma al resto de los dramas de temática adolescente disponibles en el catálogo. Sin embargo, según advirtieron sus creadores, el objetivo es transmitir un mensaje a familias que, en apariencia, no tienen problemas graves o disfuncionalidades evidentes . A continuación todos los detalles de esta terrorífica serie que ya es furor en la gran N roja .

Sinopsis de Adolescencia, la miniserie de terror que es tendencia en Netflix

Este thriller fue dirigido por Philip Barantini y creado y escrito por Stephen Graham, quien también protagoniza la serie en el papel del padre del joven acusado. Los cuatro capítulos fueron filmados en una toma continua, desde el hogar del sospechoso hasta el entorno de los detectives que investigan el crimen.

La trama gira sobre a una familia que, desde la mirada externa, parece no tener conflictos en sus vínculos. Incluso, en el ámbito privado, cada miembro cree que todo está en orden. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por el asesinato de un compañero de su escuela.

Según adelantó el sitio oficial de noticias de Netflix, los policías a cargo de la investigación consideran diversas hipótesis, entre ellas la discriminación escolar. Al mismo tiempo, los parientes del acusado caen en un profundo caos y desconcierto al no comprender qué es lo que realmente está pasando.

“Podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con armas blancas, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un maltratador violento. En cambio, queríamos que el público viera a esta familia y pensara: ‘¡Dios mío! ¡Esto podría estar pasándonos a nosotros!’. Lo que ocurre acá es la peor pesadilla de una familia común y corriente”, describió Graham.

Aunque la historia no está basada en hechos reales, el creador se inspiró en diversos sucesos y experiencias que afectan a los adolescentes en la actualidad. Luego de una profunda observación, planteó un escenario complejo y estremecedor que busca reflejar una de las muchas realidades posibles en ese mundo.

Tráiler de Adolescencia

Reparto de Adolescencia

El elenco está compuesto por Owen Cooper como Jamie Miller; Stephen Graham como Eddie Miller; Ashley Walters, Erin Doherty y Faye Marsay, entre otros.

La serie fue producida ejecutivamente por Mark Herbert y Emily Feller para Warp Films; Graham y Hannah Walters para Matriarch Productions; Thorne para One Shoe Films; Barantini para It’s All Made Up Productions; y Brad Pitt.