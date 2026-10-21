Impactante: apareció el video del momento en el que atropellaron a Fabián Gianola El registro de las cámaras de seguridad confirman el relato del actor y la secuencia que consta en el parte policial. Luego de la operación, deberá atravesar un período de recuperación por las lesiones en su muñeca. Agregar C5N en









En el video se observa cómo el cuerpo de Gianola gira en el aire. Redes sociales

Una cámara de seguridad de un vecino de Saavedra captó el instante exacto en que Fabián Gianola fue atropellado por un auto mientras cruzaba la calle por la senda peatonal. Las imágenes muestran al actor caminando con normalidad por la calle Deheza hasta que un auto que doblaba desde la avenida Melián lo impacta de lleno y lo hace caer sobre el asfalto.

En el video se observa cómo el cuerpo de Gianola gira en el aire luego del choque antes de caer sobre la calzada. El conductor frenó pocos metros más adelante y se detuvo para asistirlo, algo que también confirma el actor en su testimonio. La secuencia coincide con el parte policial, según el cual el hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15.40 en la intersección de Melián y Deheza, cuando el actor fue impactado por un auto que avanzaba en dirección a la avenida General Paz, lo que le provocó una caída y una lesión en la mano derecha.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió al actor en el lugar y consignó como posible diagnóstico una fractura de brazo derecho. Gianola fue luego al centro médico Swiss Medical del shopping DOT, acompañado por personal policial, donde le diagnosticaron una fractura expuesta de radio y rotura de ligamentos de la muñeca, lesiones que requieren una cirugía programada para este martes a las cuatro de la tarde.

El actor contó que, pese a la gravedad del golpe, evitó una consecuencia peor al no pegar con la cabeza contra el cordón, que estaba muy cerca. "Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", explicó. Sobre la operación, anticipó que le colocarán "una placa con tres tornillos".

Atropellaron a Fabián Gianola.Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza yme atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca” — “Yo soy Elvis” (@Ricdelsur) October 21, 2026 Qué dijo Gianola tras ser atropellado Gianola relató el episodio en Teleshow y en Arriba Argentinos, de El Trece. "Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto", contó. Y sobre la actitud del conductor, agregó: "Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire". En el programa de El Trece remarcó que "el señor que me atropella no me miró, no me vio. No me vio porque nunca frenó".

El actor explicó que su reacción evitó golpes severos en el cráneo. "Lo primero que pensé fue en la cabeza, y debo haber hecho tanta fuerza con los brazos para no golpearme, que ahí es donde está la fractura", indicó. También contó cómo reaccionó el conductor, que al principio no entendió la gravedad de lo ocurrido. "Él pensó que yo le había pegado al auto", relató. Después el hombre se quedó en el lugar y pidió ayuda. "El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME", detalló. Más tarde, según Gianola, un policía le dijo que el conductor había reconocido no estar atento porque estaba poniendo música o algo así. A pesar de la gravedad de las lesiones, el integrante de la obra "Los 39 escalones" decidió no hacer una denuncia penal. "Le veía la cara de asustado. Yo hace cuarenta años que manejo, y cuando manejás, cometés errores", reflexionó. Para agilizar la atención médica prefirió no ir al Hospital Pirovano y se atendió en un centro privado de su cobertura ubicado a dos cuadras, y después formalizó la exposición en la comisaría de la zona. Cerró con una preocupación por la imprudencia vial. "Es terrible cómo se maneja hoy", concluyó, tras recordar que días antes había visto un cruce de semáforo en rojo en la avenida Santa Fe.