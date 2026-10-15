Qué pasará con el tigre que mató a un famoso actor en un zoológico

El Yorkshire Wildlife Park confirmó una su decisión tras el trágico ataque de Altai, el felino que le quitó la vida al reconocido artista.

El tigre que mató a un joven en el zoológico de Yorkshire.

El Yorkshire Wildlife Park , ubicado cerca de Doncaster , Inglaterra , confirmó que Altai, el tigre que atacó y mató a un joven actor de 24 años, no será sacrificado . La decisión fue comunicada por las autoridades del zoológico tras el trágico episodio ocurrido el sábado.

La víctima fue identificada como William Chapman , quien murió después de ingresar al recinto de los felinos tras superar las barreras de seguridad. El ataque del tigre provocó una fuerte conmoción y motivó una investigación policial.

En un comunicado oficial difundido el domingo, el parque confirmó que Altai permanecerá con vida. “Podemos tranquilizar a todo el mundo confirmando que se encuentra a salvo, en buen estado y que no se le aplicará la eutanasia como consecuencia de este incidente” , señalaron las autoridades.

El animal pertenece a la subespecie del tigre de Amur, que se encuentra en peligro de extinción. Según la información difundida por el establecimiento, quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje, por lo que su conservación resulta especialmente importante.

Tras la muerte del joven actor, el zoológico de Yorkshire permaneció cerrado durante el domingo para asistir psicológicamente a los trabajadores afectados . Mientras tanto, la Policía de South Yorkshire investiga las circunstancias del episodio.

Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al compartir en Truth Social el video del ataque mortal del tigre a William Chapman, acompañado de la frase “¡Nunca te metas con la naturaleza!”. Horas después, difundió un video creado con inteligencia artificial en el que aparece dominando al felino, lo que provocó fuertes críticas.

Por su parte, la familia de William Chapman exigió que dejaran de difundirse las imágenes del ataque por respeto a la víctima. La Policía de South Yorkshire también pidió evitar la reproducción y circulación de los videos para preservar la intimidad de sus seres queridos.

El relato de los testigos que vieron el ataque del tigre

Los visitantes que presenciaron el ataque mortal del tigre Altai describieron momentos de desesperación en el zoológico británico. Según sus testimonios, William Chapman descendió desde una pasarela elevada destinada al público hasta el interior del recinto del felino.

Una de las testigos, identificada como Ella Ford, aseguró que vio al joven superar las barreras de seguridad e ignorar las advertencias de una mujer. La visitante relató que el hombre avanzó hacia el sector donde se encontraba el tigre de Amur.

“Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde el animal estaba posado”, declaró Ella Ford al describir los segundos anteriores al ataque. Su testimonio permitió reconstruir parte de lo ocurrido dentro del recinto del zoológico.

William Chapman, el joven que murió tras ser atacado por un tigre.

Tras el ataque del tigre, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al establecimiento y un helicóptero sanitario sobrevoló la zona. Sin embargo, el joven actor de 24 años murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La Policía de South Yorkshire inició una investigación para esclarecer por qué el joven ingresó al espacio restringido. Además, las autoridades pidieron no difundir los videos del ataque que comenzaron a circular en las redes sociales.