15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué pasará con el tigre que mató a un famoso actor en un zoológico

El Yorkshire Wildlife Park confirmó una su decisión tras el trágico ataque de Altai, el felino que le quitó la vida al reconocido artista.

Por
El tigre que mató a un joven en el zoológico de Yorkshire.

El tigre que mató a un joven en el zoológico de Yorkshire.

El Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra, confirmó que Altai, el tigre que atacó y mató a un joven actor de 24 años, no será sacrificado. La decisión fue comunicada por las autoridades del zoológico tras el trágico episodio ocurrido el sábado.

¿Cómo está el Papa?
Te puede interesar:

El Vaticano difundió un nuevo parte médico de León XIV: "Buena recuperación de pulmón"

La víctima fue identificada como William Chapman, quien murió después de ingresar al recinto de los felinos tras superar las barreras de seguridad. El ataque del tigre provocó una fuerte conmoción y motivó una investigación policial.

En un comunicado oficial difundido el domingo, el parque confirmó que Altai permanecerá con vida. “Podemos tranquilizar a todo el mundo confirmando que se encuentra a salvo, en buen estado y que no se le aplicará la eutanasia como consecuencia de este incidente”, señalaron las autoridades.

El animal pertenece a la subespecie del tigre de Amur, que se encuentra en peligro de extinción. Según la información difundida por el establecimiento, quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje, por lo que su conservación resulta especialmente importante.

La captura del video en el momento del ataque.

La captura del video en el momento del ataque.

Tras la muerte del joven actor, el zoológico de Yorkshire permaneció cerrado durante el domingo para asistir psicológicamente a los trabajadores afectados. Mientras tanto, la Policía de South Yorkshire investiga las circunstancias del episodio.

Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al compartir en Truth Social el video del ataque mortal del tigre a William Chapman, acompañado de la frase “¡Nunca te metas con la naturaleza!”. Horas después, difundió un video creado con inteligencia artificial en el que aparece dominando al felino, lo que provocó fuertes críticas.

Por su parte, la familia de William Chapman exigió que dejaran de difundirse las imágenes del ataque por respeto a la víctima. La Policía de South Yorkshire también pidió evitar la reproducción y circulación de los videos para preservar la intimidad de sus seres queridos.

El relato de los testigos que vieron el ataque del tigre

Los visitantes que presenciaron el ataque mortal del tigre Altai describieron momentos de desesperación en el zoológico británico. Según sus testimonios, William Chapman descendió desde una pasarela elevada destinada al público hasta el interior del recinto del felino.

Una de las testigos, identificada como Ella Ford, aseguró que vio al joven superar las barreras de seguridad e ignorar las advertencias de una mujer. La visitante relató que el hombre avanzó hacia el sector donde se encontraba el tigre de Amur.

“Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde el animal estaba posado”, declaró Ella Ford al describir los segundos anteriores al ataque. Su testimonio permitió reconstruir parte de lo ocurrido dentro del recinto del zoológico.

William Chapman, el joven que murió tras ser atacado por un tigre.

William Chapman, el joven que murió tras ser atacado por un tigre.

Tras el ataque del tigre, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al establecimiento y un helicóptero sanitario sobrevoló la zona. Sin embargo, el joven actor de 24 años murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La Policía de South Yorkshire inició una investigación para esclarecer por qué el joven ingresó al espacio restringido. Además, las autoridades pidieron no difundir los videos del ataque que comenzaron a circular en las redes sociales.

Noticias relacionadas

Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. 

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.

Avanza favorablemente la recuperación del papa León XIV: cuándo podría recibir el alta médica

Se espera que la enmienda constitucional se promulgue la próxima semana, pocos días antes de las elecciones.

Brasil aprobó el fin de la jornada "6x1" y redujo la semana laboral a 40 horas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral antes del balotaje

El video hecho con IA publicado por Trump.

Trump se burló del joven que murió atacado por un tigre y difundió un video falso

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar: "Les agradezco sus oraciones"

Rating Cero

Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.

Escándalo en MasterChef: aseguran que un participante está coqueteando con dos compañeras

La separación entre Prandi y Ortega suma capítulos.

No hay vuelta atrás: la letal frase que Julieta Prandi le dijo a Emanuel Ortega el día de la separación

La exparticipante de Gran Hermano volvió a ser internada.

Hay preocupación: internaron a Denisse González de urgencia por cuarta vez

Prefirió expresar su alegría por el reconocimiento de APTRA

Desconcertó a todos: la frase de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de Julieta Prandi y Emanuel

Sus dichos se limitaron a plantear una posibilidad en medio de las versiones que circulan.

Todo mal: un familiar de Emanuel Ortega hizo estallar la polémica con una crítica a Julieta Prandi

Nuevo escándalo con Emanuel Ortega.

"Lo echó": la durísima decisión contra Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi

últimas noticias

La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte.

Importante cadena de supermercados busca empleados: piden pocos requisitos y ofrecen descuentos en compras

Hace 5 minutos
Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.

Escándalo en MasterChef: aseguran que un participante está coqueteando con dos compañeras

Hace 17 minutos
El encuentro tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país.

Alejandra Monteoliva encabezó la mesa de control y monitoreo del fenómeno de El Niño

Hace 25 minutos
La sesión fue convocada para las 14.

Sesión especial en Diputados: la oposición apuesta a lograr el quórum y el Gobierno espera confiado

Hace 31 minutos
El tigre que mató a un joven en el zoológico de Yorkshire.

Qué pasará con el tigre que mató a un famoso actor en un zoológico

Hace 32 minutos