Un vocero de Milei aseguró que "la bomba económica le puede explotar a Sergio Massa antes del 10 de diciembre"

"Han pasado cosas en estos días, por ejemplo lo que pasó con el combustible. Preguntale a los productores agropecuarios qué piensan sobre esto. No tienen gasoil para trabajar. Es un momento particular (...) Ojalá no explote nunca (la bomba). No digo que explote, digo que (a Massa) se le escapan variables de la economía que generan más distorsión", fue la expresión del integrante del partido libertario en Radio Milenium.