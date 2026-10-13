El Gobierno inició el tercer día de traslados de presos de Devoto a Marcos Paz: ya se mudó el 40% de los internos

El Ministerio de Seguridad Nacional continúa este martes con el operativo, que se desarrolla "de manera progresiva, pacífica y ordenada", con la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales de seguridad.

El Ministerio de Seguridad Nacional continúa este martes con el traslado de los detenidos del penal de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz . Entre el domingo y el lunes se concretó la mudanza de 609 internos, lo que representa el 40% de la población penal del establecimiento.

Según expresaron desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, el proceso "se desarrolla de manera progresiva, pacífica y ordenada" , con la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales de seguridad.

El traslado marca el inicio de la desocupación de Devoto y la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento. Se realiza en el marco de la Resolución 1042/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que dispuso la habilitación del complejo de Marcos Paz y la desafectación del uso penitenciario del establecimiento de Villa Devoto , conforme al Convenio Marco suscripto en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Para conducir el procedimiento, el ministerio conformó el Comando Unificado Federal mediante la Resolución 1018/2026 . El dispositivo contó con aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La coordinación incluyó comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos de traslado.

Antes del ingreso de los internos, se realizó una prueba integral de habitabilidad y funcionamiento del nuevo complejo con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de los institutos de formación del SPF. Se evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento para identificar necesidades y realizar ajustes.

La preparación también incluyó reuniones con organismos competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales con causas abiertas en Devoto y con jurisdicción en el emplazamiento del nuevo complejo. Además, se articuló con la Iglesia católica para contribuir al desarrollo pacífico y ordenado del traslado.

Durante el procedimiento se priorizaron la seguridad, la integridad física y el respeto de los derechos de todas las personas involucradas. Se realizaron evaluaciones médicas, se acondicionó un espacio para la recepción y estabilización de pacientes ante eventuales emergencias y se implementaron mecanismos de identificación y registro de los internos y sus pertenencias para asegurar la trazabilidad.

El SPF informó a la población penal y a sus familias sobre las etapas del traslado, los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas. Para consultas, están disponibles la línea 0810-222-1196 y el sitio [https://asistente-consultas.spf.gob.ar/](https://asistente-consultas.spf.gob.ar/), con verificación de los datos registrados en el Sistema Único de Visitas.

En Marcos Paz tendrán continuidad los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario. Asimismo, se notificó a los juzgados competentes sobre los traslados y los nuevos lugares de alojamiento para dar continuidad a las actuaciones correspondientes a cada situación procesal.

El traslado continuará de forma progresiva hasta completar la desocupación de Devoto. La puesta en funcionamiento del nuevo complejo constituye un avance en la modernización del sistema penitenciario federal y en el fortalecimiento de sus condiciones de seguridad, alojamiento y tratamiento penitenciario.

Cómo se diseñó el operativo de seguridad para trasladar a los presos a Marcos Paz

Para llevar adelante el traslado se creó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Este organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de manera gradual y progresiva.

El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y la prevención de riesgos durante el recorrido hacia el nuevo predio. La construcción de la nueva cárcel estuvo paralizada durante cinco años, hasta que el gobierno liderado por Macri decidió reactivarla en diciembre de 2024.

Una vez que concluya el traslado de las presos de Devoto, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial nacional.