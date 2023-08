Sergio Massa contó cómo fue su reconciliación con Cristina Kirchner

"Cuando nos volvimos a juntar Cristina me mira y me dice ´¿Por qué nos peleamos nosotros?´Y entonces le digo´Bueno, porque un día subiste a dar un discurso y me echaste. Me dijiste que vaya a elección´".

Narró el ministro y recordó que en el 2013 el había declarado que el problema no era el modelo del gobierno sino "los modales" y ese mismo día, la entonces mandataria en un acto en José C Paz dijo que "a los que no les gusten los modales de su gobierno que armen un partido y nos enfrenten en las elecciones".

"Ahí empezó todo un proceso. Hubo gente que laburó para evitar que se rompiera. Estuvimos planteando las PASO hasta 72 horas antes pero después no se dio y pasó lo que pasó. Ahí empezamos recorridos distintos", recordó el ministro.

Luego manifestó que con el gobierno macrista, ambas partes entendieron el riesgo que implicó la eventual división y volvieron a reencontrarse para formar el Frente de Todos.

Sergio Massa contó que estuvo más de cinco años sin hablar con Cristina Kirchner y relató una anécdota sobre su reencuentro con la vicepresidenta.



Massa acusó al macrismo de tergiversar su frase sobre el kirchnerismo y La Cámpora

En la misma entrevista, Massa acusó al "marcopeñismo" de juntar dos frases distintas de un discurso que dio para destruir su credibilidad como político.

"Lo que hacen es la edición de dos frases distintas. Yo en un acto digo que no le tengo miedo a la corrupción y que voy a meter a los corruptos y luego digo otra frase sobre la Cámpora. El marcospeñismo hace la edición de las dos frases en una de esas cosas que hacen para destruir credibilidad. Si revisas el discurso completo te das cuenta que son dos frases distintas", explicó.

Sergio Massa: Néstor no quería que fuera intendente, quería que fuera ministro de Cristina

En otro pasaje de la nota, Massa contó que Néstor Kirchner no quería que él fuera candidato a intendente de Tigre sino que quería que fuera ministro del gobierno de Cristina.

"Yo tomo la decisión de ser candidato y Néstor se entera por la tele en un acto que hacemos en el club Gloria que vienen Felipe Sola, Daniel Scioli y varios más. Me llama a la tarde y me pregunta '¿Qué hiciste?'. Yo le digo que me largue porque faltaban 20 días para los cierres", recordó el candidato presidencial.

Luego agregó que con Néstor tuvieron una "charla-discusión" en la quinta de Olivos en la que Máximo y Cristina bancaron su posición. "Néstor valoraba mucho mi capacidad de gestión. Él trataba de sacar lo mejor de cada uno. En eso soy muy parecido. Trato de que cada uno que pueda aportar algo lo aporte de la mejor manera posible", completó Massa.