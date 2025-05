Renunció el titular de la Administración de Parques Nacionales

"Por la presente, y con el más alto respeto, me dirijo a fin de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Presidente de la Administración de Parques Nacionales a partir del 31 de mayo del presente ", planteó el exfuncionario en el texto. En la misma línea, aclaró: "Esta decisión obedece a mi firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar" .

"Durante esta gestión, nos propusimos recuperar la soberanía y el orden en nuestras áreas protegidas, y lo hemos logrado con determinación y resultados concretos. Implementamos una auditoría exhaustiva que reveló irregularidades y desidia en la administración kirchnerista, permitiéndonos tomar medidas correctivas inmediatas", destacó, y concluyó: "Enfrentamos y desarticulamos las usurpaciones ilegales que, bajo falsas reivindicaciones, pretendían fragmentar la integridad territorial de la Nación".

Renuncia a la Presidencia de la Administración de Parques Nacionales — Cristian Larsen (@CristianGLarsen) May 28, 2025

El exfuncionario reveló a La Nación que contribuirá al armado de LLA en su provincia, Santiago del Estero, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre (en las que también se elige gobernador). En ese contexto, será la mano derecha de Tomás Figueroa, próximo candidato a senador nacional y cercano al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La principal armadora en todo el país, Karina Milei, busca hacerle frente al peronismo del gobernador Gerardo Zamora.

Larsen es abogado con especialización en Derecho Tributario y maestrando en Administración y Políticas Públicas. Fue auditor interno de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado entre 2016 y 2020, e integró el Directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. a partir de 2021.

Proveniente del PRO, es ex yerno de Hernán Lombardi, actual ministro de Desarrollo Económico porteño. Del ala de Patricia Bullrich, siguió sus pasos al convertirse rápidamente en libertario. Tras la victoria de La Libertad Avanza en 2023 se mostró en sus redes sociales posando con el presidente y su hermana, Javier y Karina Milei, difamando a la agencia Télam y celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner.

Durante su gestión al frente de la APN, que comenzó en abril de 2024, se formalizó la desregulación del turismo en 39 parques nacionales, se avanzó con los despidos en el área y se cerró un museo dedicado al "Che" Guevara en San Martín de los Andes.

Además, tras haber sido denunciado en redes por "no permitir hablar de 'cambio climático'" en el organismo, no negó la acusación y subió la apuesta: "En Parques Nacionales no fomentamos el curro de la agenda 2030".