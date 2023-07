Mario Negri, sobre la interna de Juntos por el Cambio: "Hay que poner la energía en otra cosa"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri se refirió a la feroz interna en la oposición de cara a las próximas elecciones y reveló que le ofrecieron integrar las listas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich : "Discuto ideas. Decidí no ser candidato ahora, me ofrecieron ser parte de ambas listas. Hay que poner la energía en otra cosa , independientemente de las diferencias".

En diálogo con Debate Abierto, desde el móvil de C5N con el periodista Bernardo Magnago por las elecciones en la ciudad de Córdoba, Negri analizó los cruces en Juntos por el Cambio. "Hay niveles de tensión, a mí no me gusta. Espero que pasen las PASO, hay que ganarse la confianza de los argentinos. En el club de los amigos de enfrente, no vayan a creer que están nadando y haciendo la plancha", expresó.