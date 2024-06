María Eugenia Vidal criticó a Javier Milei: "Fue poco serio prometer que el ajuste no lo iba a pagar la gente"

Pese a ser funcional en el Congreso, el PRO profundiza sus diferencias con el Gobierno, al menos en declaraciones públicas. Ahora, la diputada y exgobernadora bonaerense aseguró que el ajuste no lo está pagando la casta.

María Eugenia Vidal criticó al gobierno de Milei: "Fue poco serio prometer que el ajuste no lo iba a pagar la gente"

La diputada y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó al presidente Javier Milei por prometer que el ajuste lo iba a pagar la "casta" y no la población.

"Nosotros nunca dijimos que el ajuste se hacía sin afectar a las personas y que era un ajuste de la casta, eso lo dijo La Libertad Avanza. Aún cuando haya mucho más para ajustar sobre lo que se llama casta, y está bien que se haga, eso no te va a resolver el problema económico de la Argentina", expresó Vidal en diálogo con CNN Radio.

"Hoy si querés no le pagues el sueldo a ningún funcionario público de director general para arriba, no le pagues el sueldo a los diputados, a los senadores, cortá todos los asesores, hacé todo eso, igual no te hace la diferencia de lo que necesitas para llegar al déficit cero", agregó .

Ante esa situación, Vidal manifestó que fue "poco serio" prometer que el ajuste solo no iba a pagar la casta porque eso "no era real". "La verdad es que el esfuerzo es de la gente, es de los argentinos. Que la política también lo tiene que hacer sí, que se puede mejorar sí, que eso va a evitar el esfuerzo de la gente no", completó.

De esta manera Vidal, quien días atrás asumió como presidenta de la Fundación Pensar, un espacio dentro del PRO para plantear estrategias electorales y políticas públicas, alimentó la versión de que el espacio político conducido por Mauricio Macri va a comenzar a diferenciarse del Gobierno para recuperar la iniciativa y el espacio perdido tras la alianza sellada pos elecciones generales del 2023.