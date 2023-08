Una vecina de Troncos, llamada Isabel, se refirió a la problemática en su hogar, donde cuenta con un pequeño almacén, cuando llueve: "Mi casa se llueve, tratamos de emparchar, pero el agua entra igual. Las chapas ya no dan más y cuando vamos al municipio no hay respuesta en los temas".

Otra vecina, Soledad Vega, hizo alusión a los déficits en el servicio de salud: "Tuve a mi bebé con bronquitis, lo lleve al hospital de acá y no me quisieron atender. Tuve que ir a otra localidad, que es difícil porque si no sos de la zona tampoco quieren atenderte. Y la salita del barrio a las 17 ya está cerrada. Es muy difícil".

En este sentido, un vecino de Rincón advirtió: "Hay mucha basura, calles sucias, luces encendidas de día y la salita a las 16 hs cierra y tenemos que ir a otro distrito para atendernos".

Malena Galmarini Malena Galmarini: "Vamos a transformar Tigre como ya lo hicimos con Massa".

Las propuestas de Malena Galmarini

La concejala Mayra Mariani, quien estuvo junto a Galmarini, se refirió a las recorridas: "Recorrimos con Malena, escuchando las necesidades y contando las propuestas y cómo siempre dedicándoles tiempo de escucha a cada vecino y vecina que es el bien más preciado que tenemos".

Dentro de las propuestas de Galmarini, se incluye la construcción de una posta sanitaria en la zona central de Troncos del Talar y contar con turnos de salud de 24 horas.

Con respecto a la seguridad, se contempla instalar 150 cámaras de video vigilancia, junto a corredores vehiculares seguros con una reestructuración de la rotonda de Liniers y Larralde que también mejorará el tránsito, además de una urbanización y plan de viviendas en Sagrada Familia y Barrio Cina Cina.

Además de Mariani, junto a Galmarini estuvieron el referente de Troncos Patricio D'Angelo, la precandidata a concejal Laura Godoy, el precandidato a concejal Lázaro Flores con Ramiro Toscani y otros integrantes de la lista.