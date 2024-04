Javier Milei: "La batalla cultural está dando resultado"

"Si bien el 75% de los argentinos reconocen que están peor, cuando iniciamos la gestión solamente el 20% creía que íbamos a estar mejor a lo largo del año. Hoy ese número está en 50%, es decir, la mitad de los argentinos creen que estamos para salir y el 70% están convencidos que vamos a erradicar la inflación", destacó.

Para el mandatario, esto demuestra que "mi imagen es la misma que tenía cuando asumí, que es el mejor momento de un presidente. Y por otra parte, si hoy fuéramos a una segunda vuelta ganaríamos 58 a 42, pero de esos 58 puntos nos votarían de manera segura 48% en la primera vuelta. Podríamos ganar en primera vuelta", señaló.

Javier Milei Javier Milei resaltó el rol de los jóvenes en la "batalla cultural".

"Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad y mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Esto excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad y ese es el mejor de los mensajes", subrayó.

En ese sentido, remarcó que "lo más importante fue la batalla cultural previa" ya que "la pandemia llevó a una revalorización de la libertad, por lo que teníamos el mensaje justo en el momento justo". También destacó "el rol que han tenido los jóvenes, porque son naturalmente rebeldes contra el status quo. Frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal", afirmó.

Por último, sostuvo que si los legisladores "no me aprueban ahora" las reformas, piensa "enviarlas a partir del 2025 con una mejor composición del Congreso. Entonces no solo voy a terminar de completar las 1000 reformas que ya envié, sino que voy a enviar las 3000 que tengo pendientes", adelantó.

Milei aseguró que ya "empezó" la recuperación: "Hay sectores que están creciendo"

El presidente Javier Milei aseguró que, gracias a su plan de ajuste, "estamos domando la inflación y al mismo tiempo hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central. El programa está funcionando, por lo tanto estamos muy optimistas", expresó en The Ben Shapiro Show.

Milei Milei afirmó que su programa económico "está funcionando".

Si bien reconoció que "un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica", destacó como una "buena noticia" que "el sector de minería, Oil & Gas y el sector agropecuario ya están creciendo" y otros "están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída".

"Se está observando el comportamiento de una V corta", explicó en relación al gráfico que indica un rebote marcado de la actividad económica luego de una caída. "Esto es importante porque nosotros creíamos que iba a pasar ya entrada la segunda parte del año, y empezó a pasar ahora", señaló.