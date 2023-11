Jaime Bayly publicó los recortes de la entrevista a Milei: "Quería protegerlo"

“El primer pasaje que corté tiene más de 5 minutos. Lo dejé hablar sin interrupción casi 3 minutos y medio. En ese momento traté de hacerle una interrupción, de formularle una pregunta, pero él no me dejó”, explicó Bayly en el video subido el lunes en su canal de Youtube.

Luego explicó que anteriormente “he dicho que de repente fue un pequeño brote de autoritarismo, pero ahora que lo he vuelto a ver, no me parece porque él sonríe y amablemente me pide continuar. No es que lo hace de una manera despótica o abusiva”, explicó Bayly.

Embed

Para luego agregar: “Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía. La hice porque quería proteger a Milei”. En el mismo, el libertario hace un repaso por la historia de la inflación en Argentina donde culpa a la “casta” política ser el causante.

En otro de los fragmentos sacados por Bayly, Milei explica, según su visión, como la “derecha liberal” perdió la batalla cultural con la izquierda socialista.

“Yo tampoco lo interrumpí, lo acompañé, lo dejé hablar, celebré sus acotaciones porque yo quería que Milei quedara bien y sigo queriendo que quede bien. Estoy pasando estos fragmentos de la entrevista que me permití censurar o editar no con la intención de perjudicarlo, sino con la intención que se vea que incluso las partes que yo podé, guillotiné, son buenas, y muestran a un Milei profesoral, pero en dominio de las ideas, en plena capacidad de explicar con lucidez por qué la Argentina está quebrada”, detalló el periodista.

Milei se refirió al matrimonio igualitario y lo comparó con "estar con un elefante"

En medio de una entrevista, Bayly le consultó por su postura respecto a la diversidad sexual y quiso saber si tiene amigos homosexuales. "Yo no los califico en esos términos", contestó.

Acto seguido, para poder expresar su posición utilizó una definición del liberalismo hecha por Alberto Benegas Lynch hijo. "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad", apuntó.

Embed

"¿Qué me importa a mi cual es tu elección sexual?", señaló y entonces, titubeando y confundido, agregó: "Si vos queres estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante". De esta manera recurrió, como en otras oportunidades y al igual que otros integrantes de su espacio, a una lamentable comparación para definirse respecto a la homosexualidad.

“Vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”, había indicado en otra entrevista respecto a la identidad de género.

Por último, continuó sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo: "Para mi el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mi me da lo mismo. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado".